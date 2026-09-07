Alerta en el gobierno de Milei por lo que dijo Graña: "Hay sospechas de..."

Rolando Graña llevó adelante este domingo por la noche una nueva edición de GPS, el programa que conduce en América TV. Allí se refirió a las medidas más recientes adoptadas por el gobierno de Javier Milei, haciendo foco principalmente en la cadena nacional que hizo el presidente respecto de Malvinas.

{{{htmlAmp}}}

"Si hubieran tenido Malvinas en la cabeza, yo calculo, qué sé yo, que el ministro de Economía, Toto Caputo, no hubiera mandado el oro. En verdad no se sabe dónde está el oro, pero hay muy serias sospechas de que el oro está en Londres", expuso, haciendo alusión a "el oro del Banco Central que salió entre gallos y medianoche" y que "fuimos avisados por los empleados de la bancaria".

Rolando Graña, reconocido periodista.

"Ese oro todo indica que terminó en el Banco de Londres, porque tampoco informa el Banco Central argentino dónde está. Y ahora nosotros ahora estamos reactivando un conflicto con Gran Bretaña por Malvinas y quejándonos, pero resulta que somos tan vivos que mandamos el oro a que lo custodien los ingleses. Raro, raro", apuntó el reconocido periodista.

El conflicto por Malvinas en contrapunto con la búsqueda de inversiones inglesas

Por otra parte, sostuvo que hay una discrepancia entre el mensaje que busca dar el gobierno y sus intenciones en tierras anglosajonas: "Si el gobierno hubiera tenido la agenda Malvinas en la cabeza, como dice que la tiene ahora, no hubiera convocado a la Argentina Week en Londres. Dentro de pocas semanas el ministro de Economía, Toto Caputo, va a ir, o dice que estaba planeado que fuera a ir, a Londres a seducir inversiones inglesas en Londres para que vengan a la Argentina. Raro. No parecía que tuvieran la agenda Malvinas".

"Si el gobierno hubiera tenido la agenda Malvinas en la cabeza, el presidente Javier Milei, desde hace tiempo, estaría protestando por algo que ya salió en todos los diarios: que los centros de combatientes lo vienen diciendo, que sería fundamental para no permitir que se desarrolle la explotación de Sea Lion", concluyó.