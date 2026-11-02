Alerta en el gobierno de Milei por el dato que reveló Eduardo Feinmann: "Me preocupa"

Durante la emisión de Alguien tiene que decirlo, el programa que conduce en Radio Mitre, Eduardo Feinmann analizó los resultados de una encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires y puso el foco en un dato que llamó particularmente su atención: el porcentaje de consultados que considera a Cristina Fernández de Kirchner como la dirigente más preparada para ocupar la Presidencia de la Nación.

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"Hay una encuestadora que se llama La Marquilla y midió en la provincia de Buenos Aires. Encuesta bonaerense, aclaro esto porque no es nacional, es bonaerense", comenzó Feinmann antes de repasar los principales resultados del relevamiento. Según detalló al aire, el 65,1% de los encuestados evalúa negativamente la gestión de Javier Milei. Además, señaló que el 35,6% se manifestó a favor de la salida de Luis Caputo, ministro de Economía.

Cristina Fernández de Kirchner, la preferida de los bonaerenses para suceder a Milei según una encuesta reciente.

Pero otro de los indicadores que destacó estuvo relacionado con las figuras políticas que podrían llegar a la Casa Rosada. De acuerdo con los números que leyó el conductor, el 29% considera que Cristina Kirchner es la dirigente más preparada para ser presidenta, mientras que Axel Kicillof reúne el 21%.

La preocupación de Feinmann

"O sea, en la provincia de Buenos Aires, Cristina le gana a Kicillof", interpretó Feinmann al comparar ambos porcentajes. La cifra correspondiente a la expresidenta generó una reacción inmediata del periodista, que manifestó su preocupación por el respaldo que refleja el sondeo. "Ahora, que el treinta por ciento de los bonaerenses quiera a Cristina presidente, que es la más preparada, digo, me preocupa", expresó.

Finalmente, Feinmann lanzó una dura acusación contra la exmandataria al justificar su reacción: "Con lo que ha robado esta mujer, me preocupa".