Alerta por lo que dijo Vignolo tras la eliminación de Morena Beltrán de MasterChef: "Al bombo mal"

MasterChef Celebrity Argentina 2026 tuvo este último lunes 19 de octubre su tercera gala de eliminación. En ella, los once participantes con el delantal negro tuvieron que hacer mondongo con libre elección de la variante, pudiendo elegir entre el clásico guiso o cualquier otra presentación. De entre todos ellos, hubo uno que no logró cumplir con las expectativas del jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana: el de Morena Beltrán, quien terminó siendo la expulsada.

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Esto tomó por sorpresa a muchos, ya que veían en la periodista deportiva a una buena candidata para llegar a instancias decisivas. Eso incluyó a sus propios compañeros de trabajo en F90, quienes incluso teorizaron con una "mano negra" y hasta le apuntaron a otros concursantes que, a su criterio, tienen menos habilidad culinaria.

Morena Beltrán junto a Marta Fort.

¿Qué dijo el Pollo Vignolo sobre la eliminación de Morena Beltrán?

"Intuí que Morena iba a quedar eliminada de MasterChef. Y voy a decir algo ahora que quedó eliminada... la mandamos al Maracaná con tres hombres menos. Para mí la tiraron al bombo mal", expuso de forma contundente. "¿Por qué decís que me tiraron al bombo?", preguntó su colega. "Primero, hay peores", le señaló su colega.

"No seas así, no seas así", le reprochó Ruggeri, mientras que Morena le indicó que "hay que saber perder". "Le tocó a ella. ¿Qué querés decir? ¿Que hay acomodo?", insinuó el exfutbolista, quien recibió como respuesta por parte del conductor: "Es el único motivo para que mire el programa".

"Yo entiendo la parte de que sea sorpresivo. A mí me sorprendió en el momento, por la devolución y porque el plato estaba hermoso. Pero después los que saben son ellos, hay que respetar la jerarquía", deslizó solemne Beltrán. "Betular nunca te quiso", bromeó el presentador. "¿Pero Migliore va a cocinar mejor que vos? ¿Ahora Migliore sabe cocinar? Migliore no sabe cocinar. ¿Qué va a saber?", disparó indignado el Negro Bulos. "Está cocinando bien Pablo", lo cruzó la periodista, defendiendo al exarquero que aún sigue en competencia.