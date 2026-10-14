El mundo se vio conmocionado por lo último que se supo sobre la salud del papa León XIV: fue diagnosticado con cáncer de pulmón y se le extrajo el tumor maligno recientemente. Esto desde luego preocupó al mundo religioso, aunque lo hizo con especial énfasis en la Argentina, donde muchos fieles esperan con ansias el viaje que el Sumo Pontífice tenía planificado a nuestro país entre el 8 y 11 de noviembre, algo que quedó en veremos tras el mencionado suceso.

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Nelson Castro analizó en TN la situación y dejó una definición contundente sobre la posibilidad de que el líder de la iglesia católica viaje a la Argentina, advirtiendo que si estuviera a cargo de su atención médica, le recomendaría postergar el recorrido. Además, se refirió al diagnóstico de un tumor maligno y explicó por qué considera necesario priorizar la recuperación antes de afrontar un desplazamiento de esas características.

El viaje del papa León XIV está en duda tras conocerse que tuvo cáncer de pulmón.

¿Qué dijo Nelson Castro sobre la salud del papa?

Durante su intervención televisiva, en diálogo con Eleonora Cole, el trabajador de prensa evaluó la información disponible sobre la lesión y remarcó que, aunque su tamaño reducido representa un elemento favorable, todavía es necesario completar los estudios para determinar el alcance del cuadro. “Es muy chiquito, con lo cual puede tener esto criterio curativo. Ahora, por supuesto, esto hay que seguirlo y hacer controles cada seis meses".

En ese sentido, fue cuando disparó: "Si yo fuera el médico, a un paciente así yo le digo 'usted ese viaje no lo hace'”. La respuesta sorprendió a su colega, quien le preguntó directamente si no recomendaría que el Papa viajara. Castro reafirmó su postura y explicó que su recomendación estaría relacionada con la necesidad de evitar complicaciones durante el proceso de recuperación: “Sobre todo con un diagnóstico de este tipo. No porque le afecte, le diría 'vamos a recuperarnos bien, vamos a evitar cualquier complicación, le extrajimos un tumor maligno'”.

El periodista también aclaró que la información disponible todavía no permite establecer de manera definitiva si la intervención tuvo un resultado curativo. Según explicó, la pieza extraída debe ser analizada y los médicos tendrán que determinar si existen indicios de metástasis. En ese sentido, hizo hincapié en la importancia de los próximos controles y de una evaluación especializada para definir los pasos a seguir: “Es muy pequeña la lesión y eso da una expectativa fenomenal, hoy el adenocarcinoma de pulmón se trata, pero por supuesto estamos con una persona que exige otro tipo de cuidados. En principio tenemos solamente esto, yo creo que va a haber otro tipo de exámenes, al Papa lo va a ver un oncólogo”.