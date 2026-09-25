Alerta absoluta en el Gobierno por lo que dijo Nelson Castro en vivo: "No"

Nelson Castro cuestionó al gobierno de Javier Milei por su abordaje de la pobreza y planteó que la discusión no debería limitarse a los ingresos económicos. Durante su programa en Radio Rivadavia, el periodista sostuvo que existen dimensiones menos visibles de la pobreza.

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Castro puso el foco en aquellos aspectos de la pobreza que, según su planteo, no siempre aparecen reflejados en los análisis económicos. "Hay cosas intangibles de la pobreza. Poder ir al cine, poder ir al teatro. Eso también forma parte de la pobreza, eh", sostuvo. En esa línea, agregó: "Eso también te marca una condición de pobre".

El conductor vinculó esa mirada con la manera en que se analiza actualmente la situación social y cuestionó lo que definió como una aproximación superficial al problema. "Cuando uno ve tanta banalidad en el análisis de las cosas...", expresó durante su comentario.

Alerta absoluta en el Gobierno por lo que dijo Nelson Castro en vivo.

El mensaje de Nelson Castro a Milei

El periodista apuntó contra la gestión de Javier Milei y sostuvo que el Gobierno no estaría comprendiendo en su totalidad las dimensiones del problema de la pobreza. "Esto es lo que no comprende hoy este gobierno, como tampoco lo comprendían los otros", afirmó Castro.

Finalmente, planteó cuál considera que debería ser uno de los principales desafíos de cualquier gobierno en materia social: "Lo que uno espera es que haya una comprensión de lo que representa el desafío de sacar a la gente de la pobreza". Y agregó: "Y este gobierno, hay que decirle al Presidente de la República, no lo está logrando como no lo lograron los otros".