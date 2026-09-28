Alerta absoluta en el Gobierno por lo que contó Rolando Graña en vivo.

Rolando Graña analizó en América TV los últimos indicadores económicos y sociales de la Argentina y cuestionó el discurso del gobierno de Javier Milei sobre la marcha de la economía. El periodista puso el foco en la evolución del riesgo país y del Estimador de Actividad Económica.

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"Se empiezan a ver los datos malos para lo que el propio gobierno se jactaba de que iba bien. Por ejemplo, el riesgo país", sostuvo Graña durante su análisis.

El periodista recordó que el Gobierno había celebrado cuando el riesgo país alcanzó los 402 puntos. Según señaló, ese registro se produjo el 2 de julio y, en menos de tres meses, el indicador aumentó un 51,5%. "Es el único país de América Latina donde el riesgo país subió un 51%", afirmó Graña.

La actividad económica y los datos sociales

Graña también cuestionó los resultados del Estimador de Actividad Económica, uno de los indicadores utilizados para observar la evolución de la economía. "El Estimador de Actividad Económica, que es otro de los datos importantes para proyectar qué va a pasar con la economía a futuro, les dio pésimo", sostuvo.

Alerta absoluta en el Gobierno por lo que contó Rolando Graña en vivo.

Finalmente, el periodista puso el foco en la situación social y concluyó: "Los números del Gobierno dan mal pero, sobre todo, dan mal los números sociales del Gobierno".