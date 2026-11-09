Alerta absoluta en el Gobierno por lo que contó Maslatón sobre la inflación: "Está"

Carlos Maslatón cuestionó la política económica del gobierno de Javier Milei y puso el foco en la inflación, uno de los principales argumentos que utiliza la administración libertaria para defender su gestión. En diálogo con Infobae en Vivo, el abogado y analista financiero sostuvo que la inflación actual está "reprimida por el tipo de cambio" y afirmó que el nivel alcanzado por el Gobierno está lejos de ser un éxito.

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"Ahora tenés una inflación nominalmente baja, pero está dibujada la inflación", afirmó Maslatón al analizar la situación económica argentina. Según su interpretación, la desaceleración de los precios no responde a una solución definitiva del problema inflacionario, sino que está vinculada al esquema cambiario. “Está reprimida por el tipo de cambio”, sostuvo el abogado.

Maslatón también cuestionó la percepción sobre el nivel actual de inflación y rechazó que una tasa cercana al 30% anual pueda considerarse un logro de la gestión de Milei. "La gente cree que es del 30% y es un éxito, pero es un fracaso total; tendría que haber sido de 0 hace rato de haber hecho la política correcta", afirmó durante la entrevista.

Carlos Maslatón destrozó al presidente Javier Milei.

La comparación que hizo Maslatón

Para explicar su postura, Maslatón comparó la situación actual con el proceso de estabilización que siguió a la hiperinflación de fines de los 80 y principios de los '90. "Por supuesto que se pasa a 0% inmediatamente. ¿Cómo pasó en 1991 y 1992?", planteó. Y agregó: "Después de la hiper, estoy hablando de 1989 a 1990, la inflación se murió inmediatamente".

"Vos desde marzo de 1991 no tuviste más inflación. Se muere porque cambiaste el sistema monetario, que no es este de ahora", concluyó.