El periodista Rodrigo Lussich lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de una serie de publicaciones en redes sociales.

{{{htmlAmp}}}

Lussich ironizó sobre la supuesta afirmación de Milei de contaría con 125 mil millones de dólares disponibles para enfrentar una eventual corrida cambiaria. "Con razón camina tan raro. Le debe pesar un montón tanta guita encima. ¿Dónde lleva la billetera Milei? ¿En la papada?", escribió.

En el mismo mensaje, el conductor cuestionó el destino de esos fondos y reclamó que se distribuyan entre quienes atraviesan dificultades económicas. "Si anda tan holgado de guita, ¿no nos haría el favor de repartirla entre la gente que está en la mala?", planteó. En ese sentido, agregó: "Porque usted la guarda para la timba financiera, pero esa plata es de todos los argentinos ¿sabe?".

El periodista también se hizo eco de las versiones sobre una eventual renuncia o despido de Luis Caputo. "¿Se va Toto Caputo? Dicen que renuncia, o que ya lo echaron. Cierren las fronteras. Que no se escape", publicó.

Rodrigo Lussich destrozó a Javier Milei en sus redes sociales.

Las críticas por el oro y las reservas del Banco Central

Por último, Lussich apuntó contra la gestión de Caputo y el traslado de lingotes de oro al exterior. Según escribió, el ministro "volvería a manejar sus mesas de dinero y timba financiera, pero ya no desde el despacho del ministerio". Sobre el oro, sostuvo que el funcionario "mandó todos los lingotes a Londres, nunca explicó por qué" y lo responsabilizó por una supuesta pérdida de 1.000 millones de dólares en reservas. Para cerrar, apeló a otra ironía sobre la situación del Banco Central: aseguró que el Gobierno tiene "menos reservas que una parrilla en un barrio de veganos".