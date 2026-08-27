Adrián Suar adelantó el regreso de una estrella a El Trece: "Estamos hablando con..."

Adrián Suar volvió a poner en el centro de la escena televisiva el posible regreso de Nicolás Repetto a la pantalla de El Trece. En una entrevista con Luis Novaresio, el gerente de programación del canal confirmó que las conversaciones con el histórico conductor ya están en marcha: "Estamos hablando con Nicolás para un programa de juegos".

Una vuelta que se venía gestando

La revelación de Suar no es un dato aislado, sino que confirma versiones que circulaban desde hace semanas en el ambiente televisivo. Días atrás, en una entrevista con Puro Show, el propio productor ya había expresado abiertamente su deseo de sumar a Repetto a la grilla del canal: "A Nicolás Repetto me encantaría tenerlo también. Hay que convencerlo, pero esa es mi especialidad", había asegurado, dejando en claro que la persuasión forma parte de su estrategia para atraer figuras de peso a la pantalla.

Adrián Suar quiere la vuelta de Repetto.

El proyecto que se viene armando

Según había trascendido en las últimas semanas a través del periodista Juan Etchegoyen, el nuevo ciclo de Repetto sería un programa de entretenimiento con juegos, en la misma línea de algunos de sus formatos más exitosos del pasado. De hecho, se había mencionado que en Kuarzo ya estarían realizando castings de bailarines, cantantes y humoristas de cara al armado del proyecto. El propio Repetto, consultado en su momento, había reconocido que existían charlas, aunque sin nada formalizado todavía: "Estoy en conversaciones. Nada formalizado aún".

Un regreso después de casi una década

De confirmarse, el desembarco de Repetto en El Trece marcaría su regreso a la conducción después de varios años alejado de la pantalla, ya que su última experiencia al frente de un programa fue en 2018, cuando condujo el noticiero del mediodía de Telefe. Su estilo, asociado a éxitos como Sábado Bus, lo posiciona como una de las apuestas más fuertes que baraja el canal para reforzar su programación.

En la misma entrevista con Novaresio, Suar también había dejado trascender su interés en recuperar a otras figuras históricas para El Trece, entre ellas Marcelo Tinelli, aunque aclaró que un eventual regreso del conductor no estaría ligado a su clásico formato de Bailando. Con este tipo de anuncios, Suar busca replicar el éxito que le dio la vuelta de Mario Pergolini al canal, en un contexto de fuerte competencia con Telefe por la audiencia del prime time.