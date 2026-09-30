Adrián Pallares explotó en vivo contra Georgina Barbarossa: "Arrastrada"

El gesto de Luck Ra durante un móvil con A la Barbarossa generó una enorme repercusión a lo largo de este miércoles 30 de septiembre, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. El cantante se mostró molesto por la consulta que Pía Shaw le hizo sobre Tiago PZK (quien recientemente blanqueó su relación con La Joaqui) y decidió abandonar abruptamente la conversación, algo que dejó mucha tela para cortar.

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Intrusos, por ejemplo, trató y mucho lo ocurrido. En ese sentido, Adrián Pallares se calentó y mucho no solo por lo hecho por el artista, sino también por la postura que adoptó la conductora del ciclo, pidiéndole al cordobés que se quede y responda las consultas. "Él es un boludo, y el programa más boludo. Georgina pidiéndole que no se enoje... ¿Pero quién es? ¿Frank Sinatra?", vociferó el presentador.

El enojo de Adrián Pallares con Georgina Barbarossa

Tras ello, Pallares apuntó: "No se puede ser tan arrastrada, Georgina. Sos una figura y estás atrás de... Me da vergüenza ajena. No se puede creer. Respétense ustedes mismos. Lo que Luck Ra le hizo a Pía es indignante, pero lo de Georgina pidiéndole a él que no se enoje...". "Respetate, Georgina. Es Luck Ra", añadió.

Lejos de frenar allí, prosiguió: "Me da vergüenza cuando la gente se arrastra y tiene que ir atrás de otro programa. A Georgina la adoro y me parece que es no respetarse como figura ir atrás de un pibito. Acá evidentemente hay un pedido para que no se plante...".

Luck Ra, cantante cordobés que está participando en MasterChef.

Finalmente, le apuntó al cordobés: "Me contaron que es absolutamente insoportable y resulta un ser humano falso. Que es un pibe que está subido a un pony".