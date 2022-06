Falleció a los 50 años la actriz Julieta Vallina

(Agrega repercusiones)

La actriz Julieta Vallina, de una nutrida trayectoria en teatro, además de sus participaciones tanto en cine como en televisión, falleció en las últimas horas a los 50 años, según anunció la Asociación Argentina de Actores, que no precisó los motivos del deceso.

“Con gran dolor despedimos a la actriz, docente y coach actoral Julieta Vallina. Llevó adelante una destacada trayectoria en teatro, TV, cine y publicidad. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de inmensa tristeza”, indicó el comunicado de la asociación desde su cuenta de twitter.

Su amplia labor en teatro incluye más de medio centenar de obras, entre las que se incluyen los títulos “Lo escucho”, “Los vecinos de arriba”, “Como el culo”, “Electra Shock”, “Papá querido”, “Macbeth”, “El nervio óptico”, “El pan de la locura”, “Mujeres soñaron caballos”, “El pasado es un animal grotesco”, “El reñidero” y “Un hombre que se ahoga”.

Egresada de la Escuela de Teatro de la ciudad de La Plata, la trayectoria de Vallina en televisión y plataformas incluye las ficciones “Santa Evita”, “Loco por vos”, “Botineras”, “Según Roxi”, “Vidas robadas”, “Son amores”, “Padre Coraje”, “Tu parte del trato”, “Manual de supervivencia”, “El mal menor” y “El donante”, entre otros.

En la pantalla grande participó en filmes como “El Potro (lo mejor del amor)”, “El fútbol o yo”, “Vaquero”, “El año del león”, “Todo lo que veo es mío”, “Aterrados”, “El muerto cuenta su historia”, “El delantal de Lily”, “El pasado”, “La guerra del cerdo”, “Amor de película” y “La flor (Tercera parte)”.

Tras conocerse la noticia, el director teatral José María Muscari publicó en Twitter: "Chau mi querida JULIETA VALLINA. Hermosa persona, gran actriz, diosa del talento. Fuimos felices juntos y así te voy a recordar, con tu talento y tu intensidad. Tu don de buena gente y tu risa sensible. Te voy a seguir queriendo siempre. Me duele la vida".

Por su parte, Florencia Peña escribió en su cuenta de Instagram: "Tengo una tristeza infinita mi Juli amada. El corazón roto por tu temprana partida. Apenas ayer nos reíamos y llorábamos en aquel camarín en el que teníamos las charlas más lindas y los abrazos más sentidos. Te quise mucho. Muchísimo. Me duele el alma de saber que ya no vamos a subirnos al escenario a hacer lo que más nos gusta: actuar".

Y cerró el mensaje: "Gracias x tu ser, hermosa toda, profundamente hermosa. Volá alto amiga querida. Tan alto como puedas. Te voy a extrañar tanto, tanto Pero sé que vas a estar cerca de todos los que te amamos mucho. Te amo x siempre. Nos volveremos a ver".

El actor Osmar Núñez fue otro de los que la recordó con sentidas palabras en un texto publicado en su cuenta de Facebook en el que entre otros pasajes expresó: "Todavia no puedo, o no quiero, despedirte. Sí sé que tengo náuseas, bronca, dolor. Y cómo cuesta llorarte. Me pasa con los que amo con todo el corazón. Pero sé que lloraré a los gritos, quizás, en el momento y lugar menos esperado, pero lo haré, y será una tormenta. TE AMO. TE AMO. TE AMO".

En tanto, en un posteo en Twitter, la actriz Viviana Saccone recordó a Vallina como una mujer "talentosa, hermosa, simpática, graciosa, buena compañera y actriz inmensa".

También, la cantante y actriz Lali publicó: “Que triste la partida de Julieta Vallina. Graaaan actriz y compañera! Tuve la suerte de compartir con ella hace muy poco en el set de 'El Fin Del Amor'! Tan amorosa y cálida Todo el cariño para su familia y amigos”.

A través de las redes, más figuras publicaron palabras de despedida a la actriz que supo cultivar una gran carrera con un bajo perfil, entre ellas se expresó el actor, escritor y vicepresidente de RTA SE, Osvaldo Santoro, quien compartió: “Hemos compartido con Julieta Vallina el ciclo de Teatro por la identidad. Allí conocí su talento, su compromiso y su bonomía. Su partida suma dolor a mi corazón ya dolido por el fallecimiento de María Inés, mi esposa, hace dos meses. Que la tierra te sea leve querida compañera”.

Por su parte, el actor Alejo García Pintos escribió: “Julieta Vallina, bella toda, que descanses y vueles lindo. Gracias por tu cariño de siempre. Se te va a extrañar mucho, laburanta hermosa”, texto acompañado por una foto de la actriz.

“Julieta Vallina reina absoluta del escenario, sos inolvidable para todos los que pudimos disfrutar de tu enorme talento y belleza. Descansá en paz”, fueron las palabras de la actriz Griselda Siciliani.

El guionista y director Mario Segade posteó: “¿Qué noticia horrenda es la muerte de Julieta Vallina? Cuesta creerlo. Tan hermosa persona”.

En tanto, el actor Nicolás Scarpino la despidió a través de su cuenta de Twitter: “Hermosísima y talentosa actriz, gran compañera, una dulzura de persona! Duele el alma mucho! QEPD”.

Mientras que la directora y productora de cine, Sandra Gugliotta, expresó: “Julieta Vallina, qué hermosa actriz y persona! Qué noticia espantosa”.

Con información de Télam