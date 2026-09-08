La repudiable frase de Majul sobre las movilizaciones contra Milei: "Siguen de..."

La repudiable frase de Luis Majul sobre las protestas contra Milei.

Durante su editorial en la pantalla de LN+, el conductor Luis Majul cuestionó con dureza la organización de eventos y movilizaciones convocadas por sectores opositores en medio de las dificultades económicas que atraviesa la sociedad. El periodista apuntó contra la realización de protestas y actividades mientras los ciudadanos enfrentan un contexto complejo en sus gastos cotidianos.

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Al referirse a la situación de los bolsillos y a los gastos cotidianos de la población, el comunicador empleó una frase que generó repudio: "La gente tiene que poner guita de su bolsillo para mejorar lo mínimo. Pero siguen de festivales". A partir de esa afirmación, centró sus críticas en las convocatorias públicas y actividades que impulsan distintos espacios políticos y gremiales de cara a las próximas semanas.

"Siguen de festivales": el fuerte cuestionamiento de Luis Majul a las marchas contra Milei

El reclamo por las convocatorias y la "Marcha de la Bronca"

En su análisis, Majul hizo mención a un evento al que calificó como "otro festival de primavera con menos nombre, de segunda categoría". En esa línea, señaló a Luca Bonfante, a quien describió como "referente de la Juventud de Izquierda, cercano a Myriam Bregman, la nueva aliada del kirchnerismo".

El conductor leyó al aire un mensaje publicado por Bonfante en sus redes sociales para convocar a una jornada de protesta contra la administración de Javier Milei: "Ya falta menos. Marcha de la Bronca, 19 de septiembre, contra Milei, su plan y sus cómplices, ¡huelga general!". Sobre este punto, el periodista ironizó sobre la consigna y la estética gráfica: "Esto es Pedro y Pablo, Marcha de la Bronca, ¿Bonfante? Ahí ves el afiche, con la tipografía que se hizo famosa con el tema de la bandera de Malvinas argentinas, se mostró en el último mundial".

Los cuestionamientos hacia la conducción de ATE

La exposición de Majul continuó luego con cuestionamientos directos hacia el plano gremial, donde apuntó de manera específica a Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. El periodista se detuvo en la vestimenta del referente sindical estatal y en las consignas impulsadas desde la organización frente a las medidas económicas del Poder Ejecutivo nacional.

"Y como está de onda, miralo a Rodolfo Aguiar, kirchnerista, secretario general de ATE, con remera de 'Las Malvinas son argentinas', por ahí lo vamos a mostrar", expresó el presentador televisivo. Para finalizar ese segmento del programa, adelantó que expondría las propuestas planteadas por el dirigente estatal en el marco del conflicto gremial.