El conductor ultra oficialista Luis Majul dedicó su editorial a cuestionar los eventos culturales y políticos de cara a los meses de primavera. Durante su intervención, calificó la seguidilla de convocatorias como una maniobra publicitaria y apuntó con ironía hacia los nombres que integran las carteleras artísticas.

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"El golpe de la primavera. De eso te quiero hablar, ¿eh? Y que quede claro desde el principio. Antes de que me salten a la yugular, no estoy hablando de un golpe de estado para voltear a Milei, aunque a muchos yo sé que les encantaría. Hablo de otra cosa", comenzó su descargo el periodista afín al gobierno. Majul definió la situación como "el golpe marketinero que quieren hacer algunos dirigentes políticos".

Según la postura manifestada por Luis Majul al aire, la serie de actividades responde a una falta de iniciativa política tras las medidas recientes del presidente Javier Milei. "Hablo del golpe en los eventos de la catarata de festivales que la oposición está preparando para esta primavera. Para hacer ruido, como no tienen plan", argumentó el conductor.

En la misma línea, el presentador televisivo consideró que estas actividades buscan tapar un desconcierto generalizado en el espacio opositor: "Para disimular que están perdidos, sin propuesta, descolocados después de la decisión de Milei de poner a Malvinas en el centro de la conversación pública, con ustedes les presento la agenda opositora de la primavera".

La mención a Amado Boudou y Peteco Carabajal

Para ilustrar su exposición, el conductor leyó los detalles de una convocatoria puntual que identificó bajo el nombre de "Kukapalooza". Según los datos exhibidos en pantalla sobre el afiche del evento, la cita fue pautada para un sábado 26 de septiembre a las 18:30 en el Ateneo Néstor Kirchner, ubicado en la calle Bolivia 3076 de la localidad de San Andrés, con entrada libre y gratuita.

Al repasar los participantes del festival, Luis Majul destacó la actuación del músico Peteco Carabajal y la presencia del exvicepresidente Amado Boudou. "Con la presentación de Peteco Carabajal y con la participación estelar de, pará, ¿dónde está? ¡De Amado Boudou! Parece que Amado Boudou va a tocar la guitarra o el ukelele", ironizó el conductor frente a las cámaras.

Asimismo, el periodista puso la lupa sobre el financiamiento de los espectáculos con acceso libre: "Show gratuito, aunque entre nosotros algunos mangos se van a gastar, ¿no? Logística, qué sé yo. Siempre hay alguien que la pone". Sobre el final de la secuencia, tras recordar el paso de Boudou sobre los escenarios junto a la banda La Mancha de Rolando, Majul remató con tono burlón: "Dice show gratuito. En serio, no jodan, ¿quién va a garpar para escuchar a Boudou tocando la guitarra?".