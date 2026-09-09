La advertencia de Feinmann a Milei de cara a las elecciones: "Atención con...".

El periodista Eduardo Feinmann analizó en Radio Mitre el escenario político y electoral tras los comicios municipales en la localidad de Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba. Durante su intervención, el conductor puso el foco en el comportamiento del electorado y remarcó una cifra que consideró determinante para entender el clima social de cara a los próximos turnos electorales en el país.

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En su exposición, el reconocido periodista detalló que en dicha localidad se impuso un espacio peronista no alineado con el kirchnerismo, pero advirtió que la mayor proporción de los sufragios no fue hacia ninguna de las fuerzas partidarias en competencia, sino a la falta de participación y al descontento en las urnas.

Germán Font ganó en Marcos Juárez.

El desglose de los votos y el peso del ausentismo

Al momento de desglosar los porcentajes de la votación, Feinmann subrayó que la suma de la abstención y el voto no afirmativo superó a la fuerza ganadora. "A mí me parece muy fuerte y para tener en cuenta en lo que tiene que ver con la elección de Marcos Juárez en Córdoba", introdujo el conductor antes de enumerar las cifras de los comicios.

Feinmann explicó el impacto de estos resultados: "Ahora hay un detalle interesante porque, si bien es cierto ganó ese peronismo, sacó el 28% del total de los electores. Porque los ausentes, nulos y blancos fueron los que ganaron la elección, sacaron el 38%". En ese sentido, reiteró que la opción mayoritaria fue la que integraron quienes no concurrieron a votar o anularon su voto.

El conductor también repasó el desempeño de las restantes listas que se presentaron en la localidad cordobesa. Según los datos que expuso al aire, la alianza entre el juecismo más el PRO cosechó el 12% de los sufragios, mientras que la UCR Demócrata alcanzó el 10%. Por su parte, el vecinalismo obtuvo el 7% y La Libertad Avanza llegó al 1.2%.

El perfil del candidato y la advertencia para el año próximo

Respecto al postulante que se quedó con la intendencia, Feinmann recordó una conversación que mantuvo con él para definir su posicionamiento político dentro del escenario provincial y nacional. El periodista relató que le consultó de manera directa si pertenecía al kirchnerismo y reconstruyó la respuesta del dirigente.

"'No, no, no, K no. Somos del peronismo cordobés, ¿no? De lo que llaman el cordobesismo'", citó Feinmann al referirse a las declaraciones del intendente electo de Marcos Juárez. De esta manera, puntualizó que el triunfo correspondió a la estructura tradicional del peronismo de esa provincia.

Hacia el final de su análisis, Feinmann insistió en la lectura política que deja este resultado y remarcó que se trata de un llamado de atención para la dirigencia. "Pero en realidad quien ganó la elección en Marcos Juárez fueron los ausentes, los nulos y los blancos. ¡Qué bárbaro! Impresionante, es un dato para tener en cuenta, teniendo en cuenta la elección del año que viene. ¡Atención con este dato!", concluyó.