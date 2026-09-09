Durante la transmisión en Radio Mitre, el conductor Eduardo Feinmann expuso una propuesta referida a la próxima visita del Papa León XIV a la Argentina y a las actividades que deberían contemplarse en su recorrido pastoral. En una conversación al aire con su compañero de estudio, el periodista sugirió que la Iglesia católica coordine encuentros oficiales con organizaciones de familiares de víctimas de delitos.

{{{htmlAmp}}}

El intercambio comenzó cuando su colega en el estudio trajo a colación la iniciativa que Feinmann había manifestado previamente sobre el itinerario papal y la concurrencia a establecimientos penitenciarios. A partir de esa mención, el conductor desarrolló su postura sobre la impronta que suele caracterizar las visitas del Sumo Pontífice.

El debate sobre la visita a la cárcel de Villa Devoto

Feinmann señaló que el acercamiento a personas privadas de su libertad es una práctica habitual en la trayectoria del pontífice argentino. "Pensando en la visita del Papa, y el Papa preocupado, como todo papa... Esto es muy muy de la línea de Bergoglio. Esto de nos preocupamos y vamos a una cárcel. Okay, fantástico. Vayan a la cárcel de Devoto", manifestó el conductor en el aire de la emisora.

No obstante, el periodista remarcó que las actividades no deberían limitarse exclusivamente a los penales y solicitó una consideración equivalente hacia los damnificados por la delincuencia. "Ahora, también reciban a agrupaciones de víctimas de los delincuentes. Hagan lo mismo, qué sé yo, equiparen", insistió.

El pedido formal a la Conferencia Episcopal

En el tramo final de su intervención, Feinmann dirigió su mensaje de manera puntual a la conducción eclesiástica y mencionó a Monseñor Colombo para que tome en cuenta su solicitud en el diseño de la agenda oficial.

"Me encantaría que la Conferencia Episcopal, que nos escucha el Monseñor Colombo. Monseñor, por favor, así como van a llevar al Papa a una cárcel a charlar y a bendecir a los delincuentes, reúnanse, charlen, escuchen por lo que tuvieron que pasar los familiares de víctimas en la República Argentina", expresó.

A modo de conclusión, el periodista enfatizó la importancia de otorgar el mismo trato espiritual a ambos sectores: "Bendigan también, que el Papa bendiga a las víctimas. Me parece equitativo", finalizó.