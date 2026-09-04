Horacio Marín se reunió con Dharmesh Mehta, Executive Chairman de Corva, en el marco de la renovación del acuerdo para el RTIC de Perforación y Workover.

YPF y Corva renovaron un acuerdo estratégico para seguir impulsando la transformación digital de la construcción de pozos, con foco en el RTIC de Perforación y Workover, un entorno operativo basado en datos, analítica avanzada e inteligencia artificial.

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La renovación se dio en el marco de una reunión entre Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Dharmesh Mehta, Executive Chairman de Corva. El encuentro forma parte de una nueva etapa de colaboración entre ambas compañías, orientada a profundizar el uso de tecnología aplicada a las operaciones de perforación, fractura e intervenciones.

Desde la creación del RTIC de Perforación y Workover, Corva se consolidó como una de las plataformas tecnológicas centrales para integrar distintas operaciones en un único entorno digital. Esta evolución permitió pasar de un modelo tradicional de monitoreo a una gestión activa de las operaciones en tiempo real.

Datos en tiempo real para mejorar las operaciones

El modelo que impulsan YPF y Corva busca que especialistas y equipos de campo puedan visualizar el desempeño operativo al instante, anticipar eventos de riesgo, reducir tiempos improductivos y tomar decisiones con mayor velocidad y precisión.

La construcción de pozos requiere coordinación entre personas, procesos, equipos y datos. En ese contexto, la digitalización aparece como una herramienta clave para ordenar información crítica y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones operativas complejas.

El acuerdo renovado apunta a fortalecer ese camino con nuevas soluciones tecnológicas, entre ellas analítica predictiva, alertas inteligentes, automatización, copilotos digitales y agentes capaces de asistir procesos operativos de mayor complejidad.

Inteligencia artificial aplicada a Vaca Muerta

Uno de los objetivos centrales de la colaboración es consolidar al RTIC como un sistema operativo digital para la construcción de pozos. La iniciativa busca integrar personas, procesos, datos e inteligencia artificial para alcanzar operaciones más seguras, eficientes, predictivas y escalables.

Este avance también se vincula con el crecimiento sostenido de YPF en Vaca Muerta, una de las principales áreas estratégicas para el desarrollo energético del país. La compañía busca acompañar esa expansión con herramientas que permitan mejorar la productividad y reducir riesgos en operaciones de alta exigencia técnica.

La incorporación de datos en tiempo real, automatización y sistemas inteligentes representa un paso más en la transformación digital del sector energético. Para YPF, el desafío no pasa solo por monitorear operaciones, sino por avanzar hacia un modelo capaz de anticipar escenarios, asistir decisiones y optimizar procesos críticos.

Una nueva etapa de colaboración tecnológica

La renovación del acuerdo entre YPF y Corva marca una continuidad en el trabajo conjunto, pero también abre una fase más avanzada. La meta compartida es evolucionar hacia operaciones progresivamente autónomas, apoyadas en información precisa, herramientas digitales y capacidades de inteligencia artificial.

En esa línea, el RTIC de Perforación y Workover se posiciona como una pieza clave para conectar el trabajo de campo con la toma de decisiones operativas. La plataforma permite integrar datos de distintas etapas del proceso y convertirlos en información útil para los equipos técnicos.

Con esta nueva etapa, YPF refuerza su estrategia de transformación digital en oil & gas y busca seguir ampliando la eficiencia de sus operaciones en Vaca Muerta, uno de los activos más relevantes para el futuro energético argentino.