Vaca Muerta: petroleras adelantan US$154 millones en regalías a Neuquén para obras viales

Las principales petroleras que operan en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta adelantarán regalías, cánones y peajes a la provincia de Neuquén para financiar obras viales y de repavimentasción de rutas. El acuerdo es por un adelanto de US$ 154,5 y lo sellaron esta semana el gobernador Rolando Figueroa y trece operadoras agrupadas bajo el paraguas de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).

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Entre las obras previstas en Neuquén figura la pavimentación de la Ruta Provincial 8, entre el empalme con la Ruta 6 y el denominado Camino de la Tortuga, y la reparación y nuevos pavimentos sobre la Ruta Provincial 51, a financiar con esos anticipos consignados en el Acuerdo, destacó la CEPH en un comunicado.

“La provincia, en tanto, asume la obligación de ejecutar por sí misma o mediante contrataciones con terceros, y con fondos propios, intervenciones sobre las rutas 6 y 7 para completar el conjunto de mejoras viales de esta fase”, agrega el documento de la entidad empresaria.

Las petroleras que rubricaron el acuerdo con Figueroa son YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy, GeoPark, Tecpetrol, Harbour y Continental.

Se trata de obras viales estratégicas en las localidades de Añelo, punto neurálgico logístico de los campos no convencionales, y Rincón de los Sauces. El acuerdo por US$ 154,5 millones es ampliable en un 15%, es decir, un aporte adicional de US$ 23,1 millones.

Acuerdo inédito

Según la CEPH, el aporte financiero de cada petrolera “estará definido por una polinómica que contempla la proporción de cada una en la producción no convencional de la cuenca Neuquina y sus obligaciones derivadas para con el fisco provincial”. Además, “cada contribución integrará un fideicomiso y se concretará en la medida que se certifique el avance de las tareas”.

Lo inédito del acuerdo no sólo es el adelanto financiero de las petroleras en concepto de regalías y cánones para obras viales provinciales, sino que la gobernación de Figueroa deberá certificar los avances de las obras para que las compañías de Vaca Muerta continúen realizando los aportes restantes.

El acuerdo había sido anticipado por el propio gobernador en marzo, cuando anunció un nuevo esquema de regalías y un fideicomiso petrolero para financiar obras de pavimentación de las rutas hacia Vaca Muerta.

La CEPH también remarcó que “el acuerdo consolida el trabajo público-privado como mecanismo idóneo para afrontar los desafíos del desarrollo de la producción de hidrocarburos, ya probada en otras iniciativas”.

Además, la entidad que agrupa a las operadoras de Vaca Muerta detalló que “en paralelo avanza otra obra estratégica para la conectividad de la zona: el Bypass de Añelo, una traza de kilómetros que desviará el tránsito pesado vinculado a Vaca Muerta fuera del centro urbano de Añelo a fin de liberar el centro urbano. El emprendimiento es costeado por un consorcio de diez productoras de hidrocarburos, en el marco de otro acuerdo suscripto con la administración provincial.”