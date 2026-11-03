Trump no cumple su promesa electoral y llega a las elecciones con combustibles caros

“La energía será el motor de nuestra recuperación. Reduciremos el precio de la gasolina a menos de 2 dólares por galón, y bajaremos los costos de todo: desde las tarifas eléctricas hasta los alimentos, los pasajes aéreos y los costos de la vivienda”, dijo Donald Trump el 18 de septiembre de 2024 en Long Island, Nueva York, en plena campaña electoral. Dos años después, conflicto en Medio Oriente mediante, Trump llega a las elecciones de medio término en Estados Unidos con el precio de la gasolina regular (nafta en el mercado argentino) a US$ 4,2 por galón, un 30% superior a cuando asumió, según la información de la Asociación Americana del Automóvil (AAA), la histórica entidad fundada en 1902 que monitorea el precio de los surtidores en ese país.

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En el caso del diésel, un combustible clave para la actividad económica porque se utiliza en el comercio y el transporte, el precio saltó un 75%, ya que pasó de US$ 3,6 a US$ 6,3 por galón, tal el valor que tiene en la actualidad. En rigor, el precio promedio exacto de la última semana del diésel en Estados Unidos es de US$ 6,34 por galón, según publica este lunes el indicador “Fuel Prices” de la AAA. La entidad detalla el precio de la gasolina y el diésel de cada condado de todos los estados del país y aglutina a más de 60 millones de conductores de vehículos en Estados Unidos.

Un dato relevante para Trump es que llega a la elección de medio término, que funciona prácticamente como un referéndum para quién esté en la Casa Blanca, sin poder bajar el promedio del precio del galón de gasolina que tuvo la gestión de Joe Biden. La media de Trump se ubica en US$ 3,72 por galón y en la administración del demócrata fue de US$ 3,71, según la AAA.

Petróleo

El precio de los combustibles en Estados Unidos tiene una relación prácticamente directa con la cotización internacional del barril de petróleo. Este año, la suba de este commodity fue provocada por la guerra en Medio Oriente y el bloqueo en el estrecho de Ormuz, por donde se transporta el 20% del petróleo del mundo.

El barril de crudo WTI, de referencia para Estados Unidos, cotiza este lunes a US$ 96. Mientras que el Brent, que cotiza en Londres y es de referencia, por ejemplo, para la Argentina, trepó a US$ 104 por barril. Previo al inicio del conflicto con Irán se ubicaba en los 60 dólares. El encarecimiento del costo de vida es uno de los temas principales de la previa a las elecciones de este martes, donde se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernadores estatales (15 no pueden reelegir).

Según la AAA, “el promedio nacional del precio de un galón de gasolina regular bajó 5 centavos durante la última semana, situándose en US$ 4,22. Sin embargo, el hecho de que el precio del petróleo crudo se mantenga por encima de los US$ 100 por barril está limitando nuevas reducciones en los precios al consumidor”. El dato es clave para la elección y es una preocupación para la Casa Blanca. Hace dos meses, el secretario de Energía de Trump, Chris Wright, pronosticó en una entrevista con la CNN que “los precios de los combustibles tienen más probabilidades de bajar que de subir”.

En la campaña también se pronunció sobre el tema el poderoso vicepresidente, James David Vence, que había dicho que bajar el precio del petróleo y el gas local era la principal preocupación del gobierno de Estados Unidos en la guerra con Irán.

Esto no ocurrió y los republicanos van al martes electoral con los surtidores en aumento y la inflación como uno de los temas centrales de los votantes. El encarecimiento de los combustibles y la energía en general provocó una aceleración de la inflación interanual, que en septiembre fue de 3,6% (0,5% mensual), superando al 3,4% interanual de agosto.

Estados disputados

El precio de los combustibles en el país, que es el mayor productor de petróleo del mundo, varía bastante dependiendo de cada estado. En el oeste es donde está más cara la gasolina y el diésel, junto al noreste. En cambio, en el centro y sur los precios están en el promedio nacional y un poco por debajo.

En los estados más diputados el precio no es homogéneo. En Kansas, el galón de gasolina cuesta US$ 3,8, por debajo de la media nacional de US$ 4,2. En Ohio, otro estado donde los analistas observarán de cerca el conteo de votos, el precio está en línea con el nivel nacional.

En Texas, el estado petrolero por excelencia (representa el 50% de la producción de Estados Unidos), el galón está en US$ 3,6, bastante por debajo de la media. En Georgia incluso es más barato todavía, ya que la gasolina cuesta US$ 3,5. En tanto, en Iowa la gasolina está US$ 4 el galón, apenas por debajo de la referencia nacional. Pero en Alaska, otro estado disputado, el galón cuesta US$ 4,7 y en Michigan, ubicado al norte, está US$ 4,5. El estado con el precio del galón más caro es California, que trepa hasta US$ 5,9, superando incluso a las islas Hawái.