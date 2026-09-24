Las principales petroleras aumentaron entre un 2% y 5% los combustibles

Las principales refinadoras aumentaron este jueves el precio de los combustibles en los surtidores entre un 2% y un 5%, dependiendo de cada región del país. La excepción fue YPF, que controla el 55% de las ventas de combustibles en el mercado local, que -por el momento- mantiene los mismos valores en sus pizarras, aunque no se descarta que en las próximas horas realice algún movimiento de precios. Las compañías privadas que operan en el mercado local son Shell, que este año pasó de la brasilera Raízen a manos del grupo suizo Mercuria Energy Group y el empresario argentino José Luis Manzano, Axion Energy, empresa del grupo PAE, y Puma, operada por la multinacional Trafigura.

{{{htmlAmp}}}

Si YPF mueve los precios dejaría de lado momentáneamente el “buffer”, la política de precios que implementó como consecuencia de la guerra en Medio Oriente. Se trata de un mecanismo de estabilización de precios que diseñó la compañía con mayoría accionaria estatal para amortiguar los elevados precios del barril de petróleo y evitar un impacto brusco en los surtidores.

El mecanismo consiste en que si el precio del barril Brent se mantiene alto o sube fuertemente, la compañía no aumenta los valores en surtidor. Sin embargo, si el conflicto en Medio Oriente termina y bajan los precios, YPF no baja los precios.

Este mecanismo le permite a la compañía recuperar con precios en baja lo que absorbió con los precios altos. Funciona como un colchón financiero durante un período acotado de tiempo para evitar los movimientos bruscos de precios de los combustibles. Uno de los interrogantes que hay en el sector es cuánto puede sostener YPF el “buffer” de precios con un barril a más de 107 dólares. Sobre todo en un escenario donde la suba de los combustibles podría impulsar nuevamente al índice de inflación. Como se repite en el sector, el “buffer” sirve en un período acotado. Pero cuando le petróleo se estabiliza en precios muy altos no hay amortiguador que resista.

Medio Oriente

Si bien la cotización del dólar en el país se mantiene estable y Luis Caputo desde Economía viene postergando buena parte de la actualización de los impuestos a los combustibles, el precio internacional del barril de petróleo sufrió una fuerte suba en las últimas semanas como consecuencia de la guerra en Medio Oriente.

El barril de crudo Brent, de referencia para el mercado argentino, aumentó este jueves más de un 4% hasta cotizar por arriba de los 107 dólares. El brusco salto de uno de los principales commodities del mundo podría ser la razón principal por la cual se movieron los precios en los surtidores domésticos, ya que a principios de agosto el barril de petróleo había caído hasta los 82 dólares.

Precios en pizarras

En rigor, la marca Shell ahora elevó en promedio el precio de la súper a $ 2.208, el litro de V-Power hasta los $ 2.508; el metro cúbico de GNC quedó en $ 749. Además, el combustible Evolux Diesel saltó a $ 2.317 y la V-Power Diesel quedó en $ 2.53, según publicó Noticias Argentinas.

Por su parte, Axion aumentó sus precios hasta llevar el litro de súper a los $ 2.247, la premium Quantum a los $ 2.523 y el metro cúbico de GNC hasta los $ 829. Además, el diesel X10 quedó en $ 2.385 y el diesel Quantum X10 en $ 2.562.

En tanto, Puma subió la nafta súper a $ 2.213, la MAX Premium a $ 2.463 por litro y el GNC a $ 1.000. El litro de diésel Puma trepó a $ 2.471 y el de ION diésel a $ 2.668. Los precios de YPF continúan del siguiente modo: el litro de súper a $ 2.159, la nafta premium Infinia a $ 2.359, el GNC a $ 669.9 por metro cúbico y el diesel 500 a $ 2.235 y el diésel Infinia a $ 2.485.