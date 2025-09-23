YPF utilizó gas natural propio para realizar una operación de fractura en el bloque La Amarga Chica, marcando un nuevo hito energético.

La petrolera estatal marcó un nuevo precedente en la industria energética nacional al llevar a cabo una operación de fractura abastecida íntegramente con gas comprimido de su propia producción en Vaca Muerta. El avance combina eficiencia, innovación y potencial de negocios futuros.

YPF lidera una nueva etapa en la transformación energética

YPF alcanzó un nuevo hito en su estrategia de innovación y sustentabilidad: concretó la primera operación de fractura en Vaca Muerta abastecida con GNC producido, despachado y transportado íntegramente por la propia compañía. La operación se llevó a cabo en el bloque La Amarga Chica, con un set de fractura bifuel que combina diésel y gas natural.

La iniciativa no solo demuestra capacidad técnica, sino también visión estratégica: el uso del gas propio como fuente de energía permite un importante ahorro en el costo por pozo, a la vez que promueve un modelo energético más limpio y eficiente.

Nueva infraestructura y modelo de abastecimiento

La operación demandó una logística especializada con equipos propios de transporte y compresión de GNC.

Para concretar este avance, YPF desarrolló una nueva estación de carga a granel ubicada en Añelo, diseñada para asegurar un despacho continuo y seguro del GNC. El gas comprimido proviene directamente de las operaciones de YPF en Vaca Muerta, y una vez industrializado, es transportado hasta el sitio de uso en campo.

Este esquema cierra un círculo virtuoso: producción, industrialización, logística y aplicación, todo dentro del ecosistema de la empresa.

Oportunidades de negocio y posicionamiento estratégico

El modelo no solo tiene impacto operativo, sino también comercial. El nuevo YPF Directo GNC podrá abastecer a otras empresas petroleras, a industrias que no estén conectadas a gasoductos y a camiones que utilicen GNC como combustible.

La iniciativa refuerza el posicionamiento de YPF como líder en innovación energética, impulsando un cambio de paradigma en el desarrollo no convencional del país.

Compromiso con la eficiencia y el futuro energético

Con este paso, YPF ratifica su compromiso con un modelo de desarrollo que combine tecnología, eficiencia operativa y sustentabilidad. La fractura con gas marca el inicio de una nueva etapa en la explotación de recursos, apuntando a reducir la huella ambiental y abrir caminos a nuevas soluciones energéticas locales.