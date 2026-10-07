Brasil decide en octubre entre Lula y Bolsonaro y también si habilita el shale gas

Brasil definirá el próximo 25 de octubre en balotaje si continúa en la presidencia Lula o desembarca Flavio Bolsonaro en el Palacio de Planalto. Pero en octubre también se definirá una parte importante de la agenda energética de Brasil ya que se decidirá si se habilita la producción no convencional de gas y petróleo mediante el fracking, una técnica que hoy no se utiliza en operaciones y está judicializada.

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Con el resultado de la elección presidencial abierto, la agenda energética entre los protagonistas del balotaje también es un parteaguas: Lula prioriza el rol del Estado, la expansión de infraestructura y la integración gasífera regional, donde la Argentina puede tener un rol destacado en la próxima década, mientras que el eje central de Bolsonaro en energía es habilitar el gas no convencional (shale), similar al que se produce en Vaca Muerta.

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¿Por qué octubre es un mes clave para la energía de Brasil?

Más allá de lo que proponen ambos candidatos sobre la agenda energética, durante este mes se realizará una enorme licitación de campos petroleros y gasíferos en todo el país y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) definirá el futuro del shale en Brasil.

Este miércoles la ANP (Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil) realizará una enorme subaste de áreas petroleras, ya que avanzará en una nueva ronda de la licitación Oferta Permanente de Concesión (OPC), con 313 bloques en 9 cuencas.

Además, el 14 de octubre será el otro hito importante que marcará el futuro energético del país vecino, ya que el STJ retomará el Incidente de Assunção de Competência Nº 21 (IAC 21), un recurso jurídico especial que utiliza la corte ante temas complejos que generan fallos contradictorios en tribunales menores, como es la utilización de la técnica del fracking y el cuidado del ambiente.

En rigor, el STJ fijará criterios nacionales (regulatorios, ambientales, licencias, entre otros) sobre el desarrollo onshore de los hidrocarburos no convencionales en Brasil. El país vecino podría sumar producción no convencional a su joya energética como son las áreas offshore convencionales del Presal, responsable del 82% de la producción de gas y petróleo de Brasil. El Presal es una de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo que se extiende por 800 kilómetros a lo largo y a 200 kilómetros de las costas brasileras.

Diferencias entre Lula y Bolsonaro

Lula prácticamente no mencionó al shale en la campaña electoral. Según un análisis de Ponte Hub, una plataforma con sede en Buenos Aires y Río de Janeiro que vincula ambos países en sectores como la energía, industria y la innovación, el programa de Lula “no menciona el fracking y prioriza ampliar la infraestructura de gas y fortalecer la integración gasífera sudamericana”, mientras que Bolsonaro está a favor “con responsabilidad ambiental”.

Lula pone en foco el rol de Petrobras como jugador clave del sector energético de Brasil, mientras que en el discurso electoral de Bolsonaro pesa más el corrimiento del sector público y la compañía estatal prácticamente ocupó un lugar marginal.

Ponte Hub destacó también que el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, defiende el desarrollo del gas de fracking, pero el área ambiental del gobierno mantiene resistencias. Representantes del gobierno de Lula en el STJ “pidieron una regulación rigurosa, no una prohibición”.

En paralelo, Ponte Hub describe que el bolsonarismo cree que el desarrollo del shale en Brasil podría impactar en la “seguridad energética, una mayor oferta de gas y en la reducción de costos”.

Vaca Muerta

El gas no convencional que se produce en Vaca Muerta podría abastecer de manera permanente (llegó en volúmenes marginales) al sector industrial de Brasil. Las petroleras con actividad en Neuquén ven muy atractiva esa demanda. Sin embargo, se tiene que resolver el transporte por gasoductos y la infraestructura necesaria y las condiciones tarifarias. La oportunidad está, sobre todo en un contexto de fuerte declino productivo de gas de Bolivia

Pero la demanda de energía de Brasil es tan grande que tiene que diversificar su abastecimiento. Por este motivo, el shale gas local se puede convertir a largo plazo en un activo central para el país vecino.

“La combinación de elección, licitación y definición judicial convierte a octubre en un mes clave para saber si Brasil empieza a abrir una nueva frontera de gas”, remarcó Andrés Rojas, director ejecutivo de Ponte Hub, una plataforma que vincula a empresas y sectores económicos de ambos países. “Si Brasil tiene recursos no convencionales propios, es lógico que empiece a discutir cómo desarrollarlos. Para Argentina no debería leerse solamente como competencia. Vaca Muerta acumuló experiencia que Brasil todavía tendría que construir”, añadió Rojas.

“Vaca Muerta puede jugar dos partidos al mismo tiempo: vender gas a Brasil y exportar capacidades para que Brasil desarrolle su no convencional. La oportunidad está en la molécula, pero también en la tecnología, los servicios y el know-how construido alrededor de ella”, subrayó el director de Ponte Hub.