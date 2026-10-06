Alerta por la concentración de la industria: la química depende en un 85% del AMBA y CABA

El crecimiento de la producción energética y minera está rediseñando el mapa productivo argentino, abriendo un debate crucial sobre cómo transformar la riqueza de los recursos naturales en desarrollo industrial sostenible. En el centro de este esquema se ubica la industria química, un sector estratégico que hoy representa el 15% del PIB industrial y el 3% del PBI total del país, con una red de 2.460 empresas dedicadas a la fabricación de productos químicos.

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Sin embargo, el panorama del sector enciende las alarmas por su marcada disparidad geográfica: más del 85% de la actividad se concentra en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta elevada centralización territorial genera tensiones en una estructura económica que busca dinamizar el interior a partir de los yacimientos hidrocarburíferos y los proyectos mineros.

La industria química destaca por su carácter transversal, al abastecer a múltiples ramas de la economía que van desde la química básica y la petroquímica hasta los rubros farmacéutico, agroquímico, pinturas y artículos de limpieza e higiene. Esta relevancia se traduce directamente en las cifras del comercio exterior.

Durante 2025, las exportaciones combinadas de los complejos petrolero y farmacéutico alcanzaron los USD 13.134 millones, representando el 15% de los envíos totales de Argentina al exterior. La tendencia alcista se profundizó en el primer semestre de 2026, período en el cual ambos complejos generaron USD 8.810 millones impulsados por el empuje del petróleo, consolidado ya como el segundo complejo exportador de bienes del país.

El auge energético y minero no solo demanda un aumento en el volumen de exportaciones primarias, sino que plantea la oportunidad histórica de desarrollar proveedores locales, incorporar tecnología de procesamiento e integrar cadenas de valor nacionales. El desafío de fondo para el sector radica en superar la concentración geográfica y lograr que el impulso de los recursos naturales se traduzca en capacidades industriales permanentes y federales a lo largo de todo el territorio argentino.

Tecnología, profesionales y proveedores: las claves para transformar recursos en desarrollo industrial

El salto productivo de la Argentina no depende únicamente de la abundancia de sus yacimientos energéticos y mineros, sino de la capacidad de su tejido empresarial e institucional para integrarse a nuevas cadenas productivas de alto valor agregado. En este proceso, la industria química se encuentra en un punto de inflexión donde la incorporación tecnológica y la formación de talento calificado resulta un requisito indispensable.

En esa línea, la directora de la carrera de Ingeniería Química de la UTN Buenos Aires, Agustina Zangrando, resalta que la formación universitaria debe ir a la par de las mutaciones del mercado. Según Zangrando, uno de los focos prioritarios pasa por capacitar profesionales "capaces de incorporar nuevas tecnologías y responder al mismo tiempo a las demandas vinculadas con la sostenibilidad, la eficiencia en el uso de los recursos y el agregado de valor".

La académica subraya la importancia de afianzar la alianza entre las casas de estudio y la matriz económica del país: “Tenemos la responsabilidad de formar ingenieros e ingenieras preparados para esos desafíos, pero también de fortalecer el vínculo con el sector productivo, porque la formación y el desarrollo tecnológico adquieren verdadero sentido cuando contribuyen a las necesidades concretas de la industria y de la sociedad”.

Con una oferta exportadora en expansión, Argentina cuenta con las reservas energéticas y minerales necesarias para consolidar su presencia en el comercio internacional durante los próximos años. Sin embargo, la discusión de fondo pasa por definir qué entramado industrial se construirá en torno a esta abundancia.