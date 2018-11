SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La mediática Esmeralda Mitre tuvo un romance fugaz con el ex técnico de la Selección Argentina Alfio "Coco" Basile, según reveló el programa Confrontados que se emite por Canal 9.

En el programa, conducido por Rodrigo Lussich y Carla Conte, informaron que aparentemente el ex DT habló de este romance vintage en una mesa de un restaurant en donde es habitué.

Embed

Coco y Esmeralda habrían compartido charlas, tragos y algo más, al parecer amigos de la actriz estaban al tanto de este romance fugaz.

Desde el programa lanzaron que Esmeralda Mitre -ex pareja del ex ministro de Cultura porteño, Dario Lopérgido- odiaba los azulejos marrones del baño del departamento del ex técnico de la selección.