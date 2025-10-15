La nueva función permite pagar en dólares desde la App YPF en estaciones de servicio de todo el país.

Más opciones de pago para los usuarios de YPF

La digitalización avanza en el ecosistema de YPF. La compañía presentó una nueva función dentro de su App oficial: desde ahora, los clientes podrán utilizar dólares para pagar sus consumos de combustible, compras en tiendas FULL o servicios en YPF Boxes, siempre dentro de la red de estaciones de servicio del país.

Una herramienta segura y respaldada

Esta innovación amplía las funciones de “Dinero en Cuenta” (DeC) y fue desarrollada con el respaldo del Banco Santander. Según explicó Guillermo Garat, presidente de YPF Digital (YDI), el objetivo es ofrecer mayor flexibilidad y seguridad:

“El pago en dólares brinda a nuestros clientes mayor flexibilidad y transparencia a la hora de elegir cómo gestionar sus consumos. Es una solución segura, ágil y adaptada a las necesidades de cada usuario”.

Cómo funciona el pago en dólares

Para utilizar esta modalidad, los usuarios deben tener habilitado Dinero en Cuenta y poseer una cuenta bancaria en dólares (CBU) a su nombre. Desde allí podrán transferir fondos directamente a una cuenta corriente en dólares de YDI en Banco Santander.

Al realizar una compra, la App mostrará el monto equivalente en pesos, indicando además el tipo de cambio aplicado (dólar comprador del Banco Nación).

Es importante destacar que:

No se permiten pagos mixtos ni retiros en efectivo.

No se trata de una operación de compra-venta de moneda.

Los fondos pueden utilizarse exclusivamente dentro del ecosistema YPF.

En caso de devolución, el reintegro se realiza a la cuenta de origen.

Innovación al servicio del cliente

Esta funcionalidad refuerza el compromiso de YPF con la innovación digital y la mejora de la experiencia del usuario. Se suma a una serie de herramientas que buscan facilitar la gestión de pagos y consumos desde el celular, en una plataforma robusta y confiable.