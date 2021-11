YPF anticipó qué pasará con el precio de la nafta

El presidente de YPF, Pablo González, desmintió la posibilidad de una suba antes de fin de año y mencionó el rol de la Secretaría de Energía para lograr el objetivo.

En medio de los rumores respecto a posibles aumentos en combustibles de cara a diciembre, el presidente de YPF, Pablo González, salió a desmentir esta posibilidad. La compañía no aplicará subas en lo que resta del año y se espera que la Secretaría de Energía prorrogue el vencimiento del impuesto a los combustibles líquidos para evitar saltos en los surtidores.

"No hay nada definido sobre los aumentos de naftas. No se confirma ningún aumento", aseguró González en diálogo con AM 750. Ante versiones de la prensa que llegaron a ser consultadas ante la Secretaría de Comercio, expresó: "Creo que cuando Roberto Feletti se expresa en relación a esto, está pensando que en diciembre vence una prórroga del impuesto a los combustibles líquidos, algo que impacta directamente sobre el surtidor".

Al respecto, señaló que la Secretaría de Energía "está trabajando en prorrogar ese vencimiento hasta tanto la Ley de Promoción de Actividades Hidrocarburíferas lo resuelva". Y agregó: "Si no se saca una prórroga antes de fin de mes, eso va a pasar; pero se está trabajando para que no suceda".

"Un diario pone que se termina el congelamiento de las naftas y habrá subas; pero ni hubo un congelamiento, ni nadie dijo que el próximo mes habrá aumentos. Nosotros a principios de año explicamos cómo iba a ser nuestro plan de inversión y cómo iban a hacer los aumentos en marzo, abril y mayo", soslayó el funcionario de la petrolera estatal.

Por último, González reiteró: "Nadie afirmó que la nafta aumenta como dice el diario. Me parece que se quiere compensar la buena noticia que estábamos dando el día anterior: que YPF aumentó su producción, que se ganaron 23 mil millones en un trimestre y que redujimos la deuda a niveles del año 2015".

Trimestre positivo para YPF

La firma viene de informar que ganó 237 millones de dólares durante el tercer trimestre del año, frente a una pérdida de 492 millones de dólares del trimestre previo y un quebranto de 468 millones de dólares registrado en el tercer trimestre de 2020. A través de un comunicado, la compañía sostuvo que los resultados mostraron una utilidad de 0,59 dólares por acción.

En el tercer trimestre del año, la rentabilidad de la compañía se mantuvo sólida con un EBITDA ajustado de 1.154 millones de dólares, superando el umbral de los 1.000 millones de dólares por segundo trimestre consecutivo y una ganancia neta de 23 mil millones de pesos", apuntó YPF en un comunicado. Los ingresos financieros de período julio-septiembre pasado totalizaron 3.621 millones de dólares, desde los 3.349 millones dólares del trimestre previo y los 2.327 millones del tercer trimestre del año pasado.

La compañía aceleró su plan de inversiones con foco en el crecimiento de la producción de petróleo y gas. A su vez, la petrolera señaló que en el tercer trimestre del año la producción total de hidrocarburos alcanzó los 496 mil barriles de petróleo equivalente por día, lo que representa un crecimiento del 17% respecto al último trimestre de 2020 y una expansión del 7% respecto del trimestre anterior, con el gas natural liderando la recuperación (14%) como resultado de la actividad desplegada a partir de los incentivos previstos en el nuevo Plan GasAR.

Durante el tercer trimestre de 2021, YPF invirtió 700 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 20% respecto al trimestre anterior, casi triplicando los niveles del tercer trimestre de 2020, señaló el comunicado.