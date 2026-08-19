Vouchers educativos de ANSES: qué pasa si tengo cuotas impagas

El Gobierno introdujo un cambio importante en el programa de Vouchers Educativos para las familias que tienen hijos en colegios privados y atraviesan dificultades para mantenerse al día con las cuotas. Durante todo 2026, acumular mensualidades impagas no será motivo para suspender ni cancelar el beneficio.

La modificación fue establecida mediante la Resolución 505/2026 de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. La medida suspende durante este año la aplicación de las disposiciones que vinculaban la continuidad del voucher con el pago regular de las cuotas escolares.

Hasta ahora, las instituciones educativas debían informar mensualmente la situación de los beneficiarios. Si una familia acumulaba dos cuotas impagas, el voucher podía ser suspendido hasta que regularizara la deuda. Al llegar a tres mensualidades adeudadas, correspondía el cese de la prestación.

Con el nuevo esquema, esas restricciones quedan suspendidas durante 2026.

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Vouchers educativos: qué pasa si tengo cuotas impagas

Las familias que reciben los Vouchers Educativos podrán continuar cobrando la prestación aunque mantengan deudas con el establecimiento educativo durante 2026.

La decisión implica suspender dos consecuencias que estaban contempladas en el reglamento original:

Con dos cuotas impagas , se suspendía el voucher hasta la regularización de la deuda.

, se suspendía el voucher hasta la regularización de la deuda. Con tres o más cuotas adeudadas, podía cancelarse definitivamente el beneficio.

Ambos mecanismos dejan de aplicarse durante 2026. Por lo tanto, la mora en el pago de las cuotas escolares no será, por sí sola, una causa para perder el voucher educativo este año.

Esto no significa que la deuda con el colegio desaparezca o quede condonada. La modificación se refiere específicamente a las condiciones para mantener el beneficio estatal: las obligaciones económicas que la familia tenga con la institución educativa continúan vigentes.

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Por qué el Gobierno cambió las condiciones de los vouchers educativos

El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de evitar que las dificultades económicas de las familias terminen afectando la continuidad educativa de los estudiantes. Según los fundamentos de la resolución, la modificación busca que, con el ciclo lectivo ya en marcha, no se vean afectadas las trayectorias educativas de los beneficiarios.

El cambio cobra relevancia en un escenario de crecimiento de la morosidad de los hogares. De acuerdo con los datos citados del último Informe sobre Bancos disponible del Banco Central, la mora de los créditos a las familias llegó al 12,8% en mayo, 0,7 puntos porcentuales por encima de abril y 8,3 puntos más que un año atrás. El BCRA indicó, además, que el incremento de la irregularidad del crédito privado estuvo explicado principalmente por las financiaciones otorgadas a las familias.

Quiénes pueden cobrar los vouchers educativos

El programa de Vouchers Educativos está destinado a familias con hijos de hasta 18 años que concurran a establecimientos educativos que cumplan con las condiciones fijadas por el programa. Uno de los principales requisitos es que los alumnos asistan a escuelas públicas de gestión privada que reciban un aporte estatal de al menos el 75%.

Además, para acceder al beneficio, el ingreso del grupo familiar no puede superar el equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). El pago de la prestación se realiza a través de ANSES, aunque el programa depende de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

¿Puedo perder el voucher educativo por deber cuotas en 2026?

Durante 2026, no por ese motivo. La Resolución 505/2026 suspendió específicamente las disposiciones que permitían interrumpir o dar de baja la prestación debido a la acumulación de cuotas escolares impagas.

De esta manera, incluso una familia que acumule tres o más mensualidades adeudadas podrá continuar percibiendo el voucher, siempre que mantenga las demás condiciones exigidas para formar parte del programa.

La flexibilización regirá durante todo 2026. Así, el Gobierno separó temporalmente la continuidad del beneficio de la situación de deuda que cada familia pueda mantener con la institución educativa.