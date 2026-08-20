Volvió a caer la confianza del consumidor en el Gobierno: derrumbe en el Interior en agosto

El deterioro de la percepción económica cotidiana volvió a golpear el bolsillo de las familias durante el último mes y empeoró la visión sobre el rumbo que emprende el Gobierno. La persistente crisis económica y la pérdida de margen financiero erosionaron las condiciones presentes de los hogares, marcadas por la cautela sobre la evolución de los salarios y la incertidumbre en torno al empleo. En este escenario, la población opta por postergar gastos extraordinarios y recortar consumos.

El impacto de la crisis económica frena el consumo de las familias

De acuerdo con el relevamiento nacional que realiza la Universidad Di Tella a través de su Centro de Investigación en Finanzas (CIF), el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un retroceso mensual del 1,08% en agosto, situándose en 40,23 puntos. Aunque el indicador muestra una ligera suba interanual del 0,71%, la fotografía del mes refleja un enfriamiento directo en las decisiones financieras de los hogares.

El freno se evidencia principalmente en las Condiciones Presentes, que sufrieron una contracción del 3,18% con respecto a julio. Esta caída demuestra que la percepción sobre la coyuntura diaria empeora a mayor velocidad que las expectativas a largo plazo. Mientras que la mirada sobre la macroeconomía futura logró una leve mejora del 0,44%, la realidad inmediata del presupuesto doméstico sigue mostrando signos de agotamiento.

Caída en la compra de bienes durables e inmuebles

La incertidumbre económica se tradujo de forma directa en el aplazamiento de compras de gran porte. El subíndice de Bienes Durables e Inmuebles encabezó la baja mensual con un desplome del 4,03%.

Dentro de este rubro, las decisiones de inversión mostraron los siguientes comportamientos:

Automóviles y viviendas: Registraron la retracción más pronunciada a nivel nacional, con una caída del 5,1% en el mes.

Electrodomésticos: La predisposición para equipar el hogar disminuyó un 3,3% en comparación con el mes anterior.

El temor a comprometer ingresos futuros mediante deudas o cuotas a largo plazo mantiene a los compradores alejados de los salones de venta.

Presión sobre salarios y retroceso en sectores de altos ingresos

El estancamiento de los salarios reales frente al costo de vida se refleja claramente en el subíndice de Situación Personal, que cayó un 3,31% en agosto y acumula un deterioro interanual del 5,62%. La capacidad de cobertura de la canasta básica y de los servicios esenciales continúa tensionando el poder de compra de la población.

Al analizar la confianza según la estratificación socioeconómica, el informe reveló una marcada disparidad:

Hogares de ingresos altos: La confianza cayó un 1,76% mensual (ubicándose en 42,68 puntos), arrastrada por un fuerte pesimismo en su situación personal (-5,17%) y un recorte en sus intenciones de gasto durable (-7,23%).

Hogares de ingresos bajos: Experimentaron un repunte del 2,13% en el mes (36,76 puntos), impulsados por compras puntuales de menor escala, aunque se mantienen en el nivel absoluto más bajo de confianza.

Disparidad regional y tensión en el empleo

El factor laboral y la estabilidad del empleo ejercen un rol clave en la disparidad geográfica detectada por el estudio. El impacto negativo de la recesión no se distribuyó de manera uniforme en el territorio nacional.

En el análisis por zonas:

El Interior del país: Sufrió el impacto más severo, con un desplome del 3,79% mensual y un retroceso interanual del 5,50%.

Gran Buenos Aires (GBA): Presentó un leve incremento del 0,41% mensual, situándose en 38,27 puntos (el valor regional más bajo del país).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): Subió un 0,11% en el mes, alcanzando los 39,87 puntos.

El relevamiento -elaborado sobre 1.000 casos por Poliarquía Consultores- confirma que, mientras el mercado laboral no dé señales claras de recuperación sostenida, las familias mantendrán una postura defensiva en sus niveles de consumo.