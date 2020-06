"Vicentin tiene empresas no declaradas en Panamá"

El abogado Mariano Moyano, socio del bufete que reveló las maniobras de triangulación del grupo agoexportador Vicentin, hablá en exclusiva con El Destape y explica cómo fue el proceso hasta el descubrimiento y denuncia que presentó ante la Justicia paraguaya. "Esto no va a terminar en el Juzgado de Reconquista, en Santa Fe. Esto trasciende a la Argentina. Ya está en Nueva York", señala Moyano, especializado en detección de operaciones de ocultamiento de activos en paraísos fiscales. Su estudio fue contratado por acreedores extranjeros del grupo Vicentin, pero asesora también al comité de bancos extranjeros de Nueva York y a las autoridades del Banco Nación Argentina.

En la denuncia presentada en el Ministerio Público de Paraguay, el estudio Moyano solicita se investiguen las transferencias entre firmas controladas y sociedades offshore de Paraguay, Uruguay y Panamá, bajo la denominación de Nacadie --controlada por el grupo-- que podrían haber sido el canal de fuga de capitales y evasión impositiva. "Dos días antes de que se reuniera el presidente Alberto Fernández con los directivos de Vicentin fue remitida la información a la Jefatura de Gabinete hace unos días enviamos un informe mucho más pormenorizado sobre la composición de esas sociedades off-shore", señaló el letrado a este medio en una charla desde su residencia en Paraguay.

-¿Cómo surgió la investigación?

En diciembre del año pasado nos contrataron acreedores de Vicentin Argentina para rastrear los activos del grupo fuera de la República, en virtud de que los clientes no querían participar de los procesos judiciales que se estaban abriendo, más específicamente de los concursos preventivos, porque iban a ir a la cola a cobrar en un largo proceso que ya estaba en marcha. En un concurso preventivo hay privilegios de cobro y es un proceso que lleva mucho tiempo. De hecho está paralizado actualmente.

-¿Qué encontraron?

Surgieron algunos datos relevantes. Primero, muchas sociedades de Vicentin fuera del país. Sociedades en jurisdicciones en donde, en principio, Vicentin no tendría actividad económica, llámese Islas Vírgenes o Panamá, por ejemplo. Lo que llamó la atención es que en Vicentin Paraguay el volumen de facturación que tenía la empresa no tenía relación con la poca capacidad contributiva a los ingresos fiscales del Estado paraguayo. Esa investigación derivó en la aparición de sociedades en Panamá y Uruguay, que no están denunciados en el esquema del concurso preventivo.

-¿Estaban obligados a denunciarlos?

Una empresa que tenga estas características e integre un grupo económico debe denunciar firmas relacionadas y vinculadas, según lo establece el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras. Es una obligación del concursado de denunciar no solo los activos sino también los pasivos y empresas vinculadas. Vimos entonces que esas sociedades no estaban denunciadas. Lo que es peor, las sociedades que descrubrimos vinculadas a Vicentin no denunciadas figuran como acreedoras y con derechos percepción de cobro por los acreedores. Ni siquiera como empresas relacionadas.

-¿Son controladas directamente por Vicentin?

Hay sociedades no solo vinculadas al grupo sino directamente también a directivos y accionistas de Vicentin que, obviamente, tampoco fueron denunciados. También es obligación denunciar eso.

¿Cómo es el movimiento que advirtieron entre las controladas por Vicentin?

El nivel de facturación se ubicaba entre 150 y 200 millones de dólares anuales en Parguay y acá no tienen planta de produicción. Solo están registrados para el corretaje de cereales. No queda claro si compran por cuenta y orden de terceros, a nivel local o propio. El Fisco paraguayo no lo registra como gran contribuyente. Ni siquiera está incluidos entre los 500 mayores contribuyentes del país, teniendo este nivel de facturación, lo cual llama la atención. Lo otro es un flujo financiero muy llamativo entre Vicentin Paraguay, Nacadie SA Uruguay y Nacadie SA Panamá. Vimos un flujo financiero muy elevado que realmente entendemos es un manejo financiero para no ingresar el flujo de dinero a la argentina. Probablemente se abran otros procesos judiciales, pero está más avanzado afuera de la Argentina que adentro.

-¿Cómo se procedió con la información?

Esta información que va surgiendo la compratimos con otros abogados de acreedores del grupo Vicentin. También nos fue requerida esa información a la Justicia no solo de Argentina sino de Paraguay. Aquí en Paraguay se hizo una denuncia por triangulación y lavado de activos. No se establecióaún los imputados. Lo que se hizo es presentar la denuncia para que se inicie la investigación de la ruta del dinero para ver si hubo algún hecho ilícito. Esa denuncia está en la Fiscalía General de la República de Paraguay. También fue compartida con el Banco de la Nación Argentina y con las comisiones investigadoras, como la de la Legislatura de Santa Fe, donde se había establecido la comisión de seguimiento del caso Vicentin.

-¿El Gobierno argentino le solicitó esta información?

-Dos días antes de que se reuniera el presidente Alberto Fernández con los directivos de Vicentin fue remitida la información preliminar a la Jefatura de Ministros y hace unos días enviamos un informe mucho más pormenorizado sobre la composición de las sociedades off-shore. Además estamos en contacto con los abogados de comité de representación de los bancos extranjeros en Nueva York, intercambiando información y documentación. Es un tema que trasciende Santa Fe, la República Argentina. No solamente hay jugadores involucrados a nivel nacional sino también internacional. Esto no va a terminar en el juzgado de Reconquista en Santa Fe. Esto ya está en Nueva York. Vemos con preocupación cómo avanza la Justicia en la Argentina. Ahora se formó un comité de seguimiento en el Congreso, al que también estamos aportando información.

-¿Cómo está la causa que se tramita en Paraguay?

Está en el Ministerio Público, el equivalente a la Fiscalía General en Argentina. Posiblemente se designen dos fiscales, uno sobre el tema de lavado y el otro sobre la cuestión del activo patrimonial de la empresa. La causa se inició el 6 de mayo, pero se avanza muy de a poquito en el marco de la pandemia. Hoy se está dirimiendo esto: la jurisdicción y cantidad de fiscales. Hemos pedido en esa denuncia informes bancarios y financieros de las actividad de Vicentin en Paraguay, informes fiscales y allanamiento de las oficinas de Vicentin a fin de recabar toda la documentación e información que acreedite que la actividad de Vicentin se movió en los parámetros legales.