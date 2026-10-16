Las verduras aumentaron 2,2% en la última semana y presionaron la inflación en alimentos

Los precios de las verduras registraron un fuerte aumento del 2,3% durante la segunda semana de octubre, según el último relevamiento de la consultora LCG. Se trató del rubro que más subió en los últimos siete días, en un contexto de aceleración de la inflación promedio de los alimentos durante el último mes.

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De acuerdo con el informe difundido este jueves, las verduras aumentaron un 2,28% semanal, muy por encima del promedio general de alimentos y bebidas, que fue del 0,4%. Además, este rubro explicó por sí solo 0,18 puntos porcentuales de la inflación semanal en alimentos y bebidas, casi la mitad del incremento total.

Del mismo modo, los condimentos y otros productos alimenticios sufrieron un aumento semanal del 2,31%, aunque su incidencia sobre el índice general fue considerablemente menor. Por su parte, las carnes aumentaron un 0,44%, mientras que los productos lácteos y huevos registraron una suba del 0,35%.

Más atrás quedaron las bebidas e infusiones para consumir en el hogar (0,18%), las comidas listas para llevar (0,17%), los aceites (0,16%), las frutas (0,05%) y el azúcar, miel, dulces y cacao (0,04%). En contraste, los productos de panificación, cereales y pastas fueron el único rubro que registró una baja, del 0,62%.

Los alimentos acumularon seis semanas consecutivas de aumentos

En términos generales, los alimentos y bebidas aumentaron un 0,4% durante la segunda semana de octubre, con lo que acumularon seis semanas consecutivas de incrementos.

El dato representa una desaceleración frente al 0,5% registrado durante la primera semana de octubre y al 0,8% de la última semana de septiembre. Anteriormente, los alimentos habían aumentado un 1,7% en la tercera semana de septiembre, un 0,6% en la segunda y un 3% en la primera.

Sin embargo, pese a la moderación semanal, el promedio de inflación de las últimas cuatro semanas se aceleró hasta el 4,4%, una décima por encima de la medición anterior.

Las verduras encabezaron también los aumentos del último mes

En el acumulado de las últimas cuatro semanas, las verduras también fueron el rubro con mayores aumentos, con una suba del 7,9%, casi el doble del promedio general.

En segundo lugar quedaron los productos de panificación, cereales y pastas, con un incremento del 5,9%, seguidos por las bebidas e infusiones para consumir en el hogar, que aumentaron un 5,6%.

Los productos lácteos y huevos acumularon una inflación del 3,9%, mientras que las carnes subieron un 3,6%. Las comidas listas para llevar aumentaron un 2,9%, los condimentos y otros productos alimenticios un 2,4%, las frutas un 1,7% y el azúcar, miel, dulces y cacao un 1,3%. Por el contrario, los aceites fueron el único rubro que registró una caída en las últimas cuatro semanas, con una baja acumulada del 1,2%.

A pesar de que las verduras encabezaron las subas porcentuales, las carnes, los productos de panificación y las bebidas explicaron en conjunto 2,8 puntos porcentuales de la inflación acumulada del 4,4%, debido a su mayor peso en la canasta de alimentos.

La suba de los alimentos en la segunda semana de octubre, rubro por rubro