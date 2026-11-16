La UCA contradice a Milei: advierte que la pobreza no bajó y que incluso subió con el Gobierno libertario

La UCA desmintió en el último informe los datos de pobreza del gobierno de Javier Milei. Crédito: reconstrucción hecha con IA

La pobreza prácticamente no bajó o incluso subió durante el gobierno de Javier Milei. Así lo advirtió la Universidad Católica Argentina (UCA) mediante el uso de mediciones alternativas que tienen en cuenta la mejora en la captación de ingresos implementada por el Indec, así como la canasta de consumo actualizada que el organismo estadístico decidió descartar a inicios de año.

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Según el Indec, la pobreza alcanzó un 32,3% en el primer semestre de 2026. Aunque se trata de una suba respecto al piso del segundo semestre de 2025, cuando tocó un piso del 28,2%, el Gobierno sigue reivindicando que supone una importante baja respecto al 41,7% del segundo semestre de 2023 (e incluso respecto al 40% del primer semestre de ese año, no impactado por la devaluación y disparada inflacionaria de diciembre de ese año).

Sin embargo, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) realiza en paralelo una medición "más exigente", que también usa la canasta de 2017-2018 pero toma como parámetro de pobreza a hogares con un consumo un poco más elevado (siguiendo el criterio histórico del Indec). Con esta medición paralela, la pobreza directamente subió con Milei, ya que pasó del 40,8% en el segundo trimestre de 2023 al 42,4% en el segundo trimestre de 2026.

La UCA pone en duda las cifras de Milei: la tendencia perjudicial

De esta forma, la UCA pone en duda la tendencia de baja de la pobreza que argumenta el gobierno nacional. En concreto, el Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de esta universidad señaló que, en los hechos, la pobreza era del 37,7% en el segundo trimestre de 2023, mientras que en el segundo trimestre de 2026 era del 37,5%. Es decir, la baja con Javier Milei fue de solo el 0,2 puntos porcentuales.

Vale aclarar que esta es la comparación más honesta intelectualmente, dado que toma el último trimestre disponible de la serie y lo compara con el último trimestre equivalente previo a la asunción de Milei. Así, evita distorsiones por estacionalidad, ya que toma dos trimestres sin impacto del aguinaldo (en cambio, si se compara el segundo trimestre de 2026 con el tercer trimestre de 2023, en el que sí hubo impacto del aguinaldo pero todavía no de las medidas mileístas, se produciría una suba de la pobreza de 1,9 puntos).

"El aumento excepcional de la pobreza durante 2024 y su rápida reducción posterior, según las estadísticas oficiales, constituyen fenómenos cuya magnitud y factores explicativos requieren ser examinados. Entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo trimestre de 2026, la pobreza disminuye 16,6 puntos porcentuales según el procedimiento oficial, pero 10,0 puntos con ajustes de captación y canastas V1 y 8,6 con V2", resaltaron los autores, Agustín Salvia y Alejo Giannecchini, en el informe "POBREZA OFICIAL Y MEDICIONES ALTERNATIVAS EN LA ARGENTINA (2018–2026)".

No es la única tendencia perjudicial para el Gobierno que señala la UCA. Además, reduce mucho la baja que se produjo desde el pico de la era Milei, en el primer semestre de 2024. Según la metodología del Indec, entre el segundo trimestre de 2024 y el segundo de 2026 la pobreza bajó 16,6 puntos (de 51% a 34,4%), mientras que la metodología de la UCA que solo bajó 10 u 8,6 puntos, según qué canasta se tome.

Algo similar ocurre con la indigencia. Según la metodología del Indec, entre los segundos trimestres de 2023 y de 2026 la gente en esta condición bajó del 9,9% al 8% (1,9 puntos), mientras que con la metodología de la UCA solo habría bajado de 7,4% a 7,1% (0,3 puntos).

En verdad, el Indec mide la pobreza solo semestralmente (mostrando el promedio de todo el semestre). Por eso, la UCA realiza mediciones trimestrales, pero siguiendo la propia metodología del organismo estadístico oficial. Esto también perjudica al Gobierno, dado que en el segundo trimestre de 2026, en base a esta misma metodología, la pobreza subió 1,7 puntos respecto al primero.

Por qué la UCA dice que la pobreza incluso subió con Milei

¿En qué se basa esta medición alternativa de la UCA? Lo que hizo el ODSA, en su último informe al que también accedió El Destape, es corregir la serie oficial del Indec tomando en cuenta dos factores.

En primer lugar, tiene en cuenta la "mejora en la captación de ingresos" que el Indec realizó entre 2024 y 2025. Así, se refiere a un cambio metodológico introducido en el cuarto trimestre de 2023 por el organismo estadístico en el cuestionario de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que utiliza para medir la pobreza e indigencia entre otras variables, y que permitió empezar a captar más ingresos, especialmente entre los trabajadores informales, que antes quedaban afuera.

Esto quiere decir que las mediciones actuales de la pobreza e indigencia son más fieles a la realidad que antes. Pero, al mismo tiempo, implica que la serie histórica previa a fines de 2023 quedó distorsionada, ya que el Indec nunca ofreció una serie corregida. Esta corrección de los trimestres previos a la introducción de este cambio es precisamente lo que realizó la UCA ahora, revelando así que el impacto real del mileísmo en la baja de la pobreza es mucho menor.

En segundo lugar, la UCA también corrigió la serie histórica tomando la canasta de consumo actualizada que el Indec iba a implementar a partir de enero pasado, pero que decidió cancelar a último momento, desatando el escándalo que derivó en la renuncia de Marco Lavagna.

Esta canasta se sirve de la utilizada por el organismo estadístico en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017-2018. Y, lógicamente, resulta más fiel a los consumos actuales que la canasta que sigue usando el Indec en su IPC, correspondiente a los patrones de consumo de 2004-2005. Entre otros puntos, porque la canasta de 2017-2018 le da más peso a los aumentos tarifarios, que reaparecieron en la era Milei (mientras que elimina consumos en desuso como diario papel o telefonía fija).