La recesión llegó a los informales: la crisis detrás del inédito dato del Indec

El último índice de salarios que dio a conocer el Indec dejó una sorpresa: los salarios de los trabajadores informales directamente cayeron en el mes en términos nominales: 0,8% en términos nominales. Lo grave es que, advierten los expertos, no se trata solo de un efecto metodológico, sino también de un fenómeno real que, en el contexto de la recesión, perjudica a los que obtienen ingresos en negro.

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Se trata de un dato inédito para los últimos años. Según el informe del organismo estadístico sobre septiembre, que se conoció el último viernes, los salarios informales bajaron un 0,8%. Es decir, no se trató de una mera caída real comparada con la inflación, sino que directamente cayeron en términos absolutos (la baja real fue mucho mayor, de un 2,7%).

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La serie histórica del Indec muestra que la última variación mensual negativa de ese componente había sido en mayo de 2020, cuando bajó 0,5%.

Vale recordar que la medición de los salarios no registrados, que el Indec incluye en su Índice de salarios, tiene cinco meses de rezago por cuestiones metodológicas. O sea que, en verdad, la baja nominal de septiembre corresponde a lo ocurrido hacia abril pasado (y la baja de mayo de 2020 corresponde a lo ocurrido hacia diciembre de 2019, no al parate de la pandemia).

¿Por qué los especialistas cuestionan la medición de salarios informales del Indec?

Por eso, entre otras cosas, la medición de los salarios informales que realiza el Indec está fuertemente cuestionada por los especialistas.

Fundamentalmente, advierten dos cosas. Por un lado, que como el índice se deriva de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), es producto de las respuestas subjetivas de los encuestados, que tienden a subdeclarar ingresos. Como esto ocurre también con los salarios formales (tal como se comprueba cuando se comparan las respuestas a la EPH sobre salarios formales con los registros administrativos del SIPA), la suba de los salarios informales queda sobredimensionada.

Por otro lado, señalan que el Indec introdujo un cambio metodológico en el último trimestre de 2023 que comenzó a captar mejor los salarios de los informales, incorporando ingresos que antes quedaban excluidos. Esto, alertan, volvió más realista al informe, pero creó una distorsión en la serie histórica que nunca fue abordada por el Indec.

Este último punto permite explicar, al menos parcialmente, los fuertes aumentos tanto nominales como reales plasmados en los salarios no registrados del Índice de salarios del Indec durante los últimos años.

De hecho, el último informe muestra una variación interanual de los salarios no registrados del 45%, ganándole por unos 13 puntos a la inflación del período (abril de 2025 a abril de 2026), contra un 31% de los salarios formales, que perdieron un par de puntos reales.

"Hay bastantes problemas de captación de la EPH para los salarios no registrados. No se puede mirar bien la evolución del ingreso mirando esa fuente", lo resume Mariana González, economista del CIFRA de la CTA de los Trabajadores, en referencia a

El fin del "efecto traspaso": por qué se desploma el ingreso de los informales

Pero, más allá de estos problemas metodológicos, los expertos advierten también que esta baja nominal del 0,8% plasmada en el informe del Indec es síntoma del agravamiento de la crisis de los ingresos de los informales.

En efecto, pese a lo que muestran los números del Indec, la crisis no es nueva. Lo que ocurre es que el crecimiento del trabajo en negro se da por el traspaso del mundo formal al informal de cientos de miles de trabajadores relativamente más calificados (generalmente técnicos) que ganan más que los informales históricos (generalmente changarines o trabajadores de aplicación), advertía a este medio Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la UCA.

Eso genera que, en promedio, los salarios no registrados del Indec suban, cuando en verdad esos mismos nuevos informales están sufriendo una caída en sus ingresos, ya que ganan en promedio un 30% menos que cuando trabajaban en la formalidad, precisó un informe de Fundar.

El problema es que ahora incluso ese proceso está quedando atrás, para dar paso a un estancamiento o una caída abierta. Esto se ve en la desaceleración de la mejor captación de ingresos que venía haciendo el Indec, la cual "se detuvo en el cuarto trimestre de 2025", remarcó Salvia, por lo que ahora aumentaron solo un 7% respecto al tercer trimestre de 2023, debajo de su pico del 18%, detalló.

Recesión, desempleo y caída del consumo: el pronóstico que preocupa a los economistas

Ello ocurre, agregó Salvia a El Destape, porque el proceso de traspaso de formales a la informalidad "dejó de ocurrir en el primer semestre de 2026. Lo que ocurre son caídas de los segmentos, tanto de formales como de informales, que están compitiendo por mercados que tienen muy poca capacidad de remunerar, acompañando a la inflación".

Entonces, "lo que tenés es una caída del salario real, tanto del sector formal como del sector informal, y que se expresa incluso en términos nominales, como es el caso del sector informal" en la última medición del Indec, explicó el titular del ODSA de la UCA.

Del mismo modo, Gonzalo Carrera, economista de la consultora Equilibra, afirmó a este medio que "todos los ingresos muestran una caída muy fuerte en la EPH, también los informales, ahora hasta nominalmente. "Son datos reales. La gente reporta que cobra eso y, en promedio, cobra eso", agregó.

Por supuesto, esta tendencia coincide perfectamente con el inicio de la recesión, que arrancó en el segundo trimestre de 2026 y que a su vez coincide con la caída del consumo y la suba del desempleo. La baja prevista también en el tercer trimestre anticipa que esta caída en el ingreso de los informales podría no ser la última.