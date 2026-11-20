Según las estadísticas operativas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), entre enero y septiembre de 2026 la red ferroviaria metropolitana corrió 472.551 trenes, contra 520.600 en el mismo período de 2023.

Las corridas en Constitución se repiten una y otra vez, del andén 2 al 8, porque algún servicio fue cancelado o cualquier otra combinación posible en la maratón diaria dentro del hall de la estación. Del tren a la eterna espera del colectivo que no se ve en el horizonte desde la parada. Llegadas a casa y cenas cada vez más tardías después de un árduo día de pluriempleo. No es una sensación, es la tortura que representa el transporte público para millones de trabajadores.

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Tanto los datos oficiales del Gobierno como los sectoriales confirman una tendencia indiscutible: desde que asumió Javier Milei, el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ofrece menos servicios y con menor frecuencia, tanto en trenes como en colectivos.

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La odisea de los trenes: 176 servicios menos por día

Según las estadísticas operativas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), entre enero y septiembre de 2026 la red ferroviaria metropolitana corrió 472.551 trenes, contra 520.600 en el mismo período de 2023. Son 48.049 servicios menos, una caída del 9,2%: unos 176 trenes menos por día.

La baja no fue un hecho puntual. Se repitió los nueve meses del año, con caídas de entre el 4,4% (junio) y el 15,7% (febrero). Además, se fue profundizando año a año: 520.600 trenes en 2023, 512.621 en 2024, 507.372 en 2025 y 472.551 en 2026, siempre en el período enero-septiembre. Se trata del nivel más bajo desde 2021, en plena pandemia.

Un recorte que se planificó

El dato clave son los trenes programados, que cayeron todavía más: un 12,2%, o 69.456 servicios menos. La reducción de frecuencias está en el diseño de los horarios; no es solo consecuencia de imprevistos.

Por eso algunos indicadores aparecen "mejor": al medirse en una grilla más chica, el cumplimiento de la programación subió del 91,3% al 94,4%, y la regularidad del 72,3% al 79,6%. Y aun así, la puntualidad sigue 15 puntos por debajo del 95% que exigen los contratos de concesión.

Sarmiento y Mitre, los más golpeados

En el análisis focalizado, siete de las ocho líneas metropolitanas corren hoy menos trenes que en 2023.

En el ramal Once-Moreno del Sarmiento circularon 13.489 trenes menos (-22,2%), casi 50 servicios menos por día. En el Mitre Ramal Tigre, la caída es del 37,4%. Parte se explica por la interrupción de enero y febrero por renovación de vías, pero incluso comparando solo de marzo a septiembre, el ramal corre un 24,2% menos de trenes: unos 33 menos por día.

El conurbano profundo, sin tren

Los recortes más fuertes están en los ramales diésel que llegan a las localidades más alejadas, donde muchas veces el tren es la única opción de transporte masivo:

Cañuelas-Lobos (Roca): sin servicio desde el 14 de abril de 2025.

Cañuelas-Monte (Roca): -50%.

Temperley-Haedo (Roca): -41,4%.

Tren Universitario de La Plata: -35,5%.

Moreno-Mercedes (Sarmiento): -33,6%.

Villa Ballester-Zárate (Mitre): -29,9%.

Alejandro Korn-Chascomús (Roca): -19,2%.

Buenos Aires-González Catán (Belgrano Sur): -18,3%.

Constitución-La Plata (Roca): -15,7%.

Hay algunas excepciones: el San Martín (+9,7%), el ramal Marinos del Crucero del Belgrano Sur (+50%) y el Ezeiza-Cañuelas (+12,8%). También volvió a funcionar el Victoria-Capilla del Señor, que en 2023 estaba suspendido por obras.

Colectivos: 3.000 unidades menos en la calle

En los colectivos, el retroceso también es fuerte. Fuentes cercanas a las empresas del sector reconocieron que de los cerca de 19.000 colectivos que operaban en el AMBA, hoy funcionan unos 16.000. En su análisis, describen "mucho recorte de servicio y mucha reducción de parque" en los últimos dos años.

Líneas que dejan de pasar

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió a FM Delta que la falta de actualización empuja a las empresas de jurisdicción nacional a abandonar recorridos.

La línea 88 dejó de unir Cañuelas, Monte y Lobos . La Provincia autorizó una línea comunal hasta que una provincial pueda cubrir el trayecto.

También se buscan alternativas para las líneas 136 y 153, en el oeste, y para los servicios hacia Las Heras, Navarro y Marcos Paz.

El caso de Cañuelas, Monte y Lobos muestra cómo se suman los recortes: en ese corredor se suspendió el tren y también dejó de pasar el colectivo.

Para las empresas, el ajuste fue "compulsivo", ya que "el Gobierno está presionando hacia la reducción de servicios mediante el atraso tarifario y la reducción de compensaciones". Y agregaron: "A fuerza de tarifas atrasadas y compensaciones mal calculadas, las empresas se vieron obligadas a reducir la oferta de servicios".

Aunque después de la pandemia el sistema había quedado sobreofertado por la caída de la demanda respecto a años previos, sostuvieron que el achique no fue ordenado, sino forzado por los números.