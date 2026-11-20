Las corridas en Constitución se repiten una y otra vez, del andén 2 al 8, porque algún servicio fue cancelado o cualquier otra combinación posible en la maratón diaria dentro del hall de la estación. Del tren a la eterna espera del colectivo que no se ve en el horizonte desde la parada. Llegadas a casa y cenas cada vez más tardías después de un árduo día de pluriempleo. No es una sensación, es la tortura que representa el transporte público para millones de trabajadores.
Tanto los datos oficiales del Gobierno como los sectoriales confirman una tendencia indiscutible: desde que asumió Javier Milei, el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ofrece menos servicios y con menor frecuencia, tanto en trenes como en colectivos.
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La odisea de los trenes: 176 servicios menos por día
Según las estadísticas operativas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), entre enero y septiembre de 2026 la red ferroviaria metropolitana corrió 472.551 trenes, contra 520.600 en el mismo período de 2023. Son 48.049 servicios menos, una caída del 9,2%: unos 176 trenes menos por día.
La baja no fue un hecho puntual. Se repitió los nueve meses del año, con caídas de entre el 4,4% (junio) y el 15,7% (febrero). Además, se fue profundizando año a año: 520.600 trenes en 2023, 512.621 en 2024, 507.372 en 2025 y 472.551 en 2026, siempre en el período enero-septiembre. Se trata del nivel más bajo desde 2021, en plena pandemia.
Un recorte que se planificó
El dato clave son los trenes programados, que cayeron todavía más: un 12,2%, o 69.456 servicios menos. La reducción de frecuencias está en el diseño de los horarios; no es solo consecuencia de imprevistos.
Por eso algunos indicadores aparecen "mejor": al medirse en una grilla más chica, el cumplimiento de la programación subió del 91,3% al 94,4%, y la regularidad del 72,3% al 79,6%. Y aun así, la puntualidad sigue 15 puntos por debajo del 95% que exigen los contratos de concesión.
Sarmiento y Mitre, los más golpeados
En el análisis focalizado, siete de las ocho líneas metropolitanas corren hoy menos trenes que en 2023.
En el ramal Once-Moreno del Sarmiento circularon 13.489 trenes menos (-22,2%), casi 50 servicios menos por día. En el Mitre Ramal Tigre, la caída es del 37,4%. Parte se explica por la interrupción de enero y febrero por renovación de vías, pero incluso comparando solo de marzo a septiembre, el ramal corre un 24,2% menos de trenes: unos 33 menos por día.
El conurbano profundo, sin tren
Los recortes más fuertes están en los ramales diésel que llegan a las localidades más alejadas, donde muchas veces el tren es la única opción de transporte masivo:
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Cañuelas-Lobos (Roca): sin servicio desde el 14 de abril de 2025.
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Cañuelas-Monte (Roca): -50%.
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Temperley-Haedo (Roca): -41,4%.
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Tren Universitario de La Plata: -35,5%.
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Moreno-Mercedes (Sarmiento): -33,6%.
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Villa Ballester-Zárate (Mitre): -29,9%.
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Alejandro Korn-Chascomús (Roca): -19,2%.
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Buenos Aires-González Catán (Belgrano Sur): -18,3%.
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Constitución-La Plata (Roca): -15,7%.
MÁS INFO
Hay algunas excepciones: el San Martín (+9,7%), el ramal Marinos del Crucero del Belgrano Sur (+50%) y el Ezeiza-Cañuelas (+12,8%). También volvió a funcionar el Victoria-Capilla del Señor, que en 2023 estaba suspendido por obras.
Colectivos: 3.000 unidades menos en la calle
En los colectivos, el retroceso también es fuerte. Fuentes cercanas a las empresas del sector reconocieron que de los cerca de 19.000 colectivos que operaban en el AMBA, hoy funcionan unos 16.000. En su análisis, describen "mucho recorte de servicio y mucha reducción de parque" en los últimos dos años.
Líneas que dejan de pasar
El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió a FM Delta que la falta de actualización empuja a las empresas de jurisdicción nacional a abandonar recorridos.
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La línea 88 dejó de unir Cañuelas, Monte y Lobos. La Provincia autorizó una línea comunal hasta que una provincial pueda cubrir el trayecto.
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También se buscan alternativas para las líneas 136 y 153, en el oeste, y para los servicios hacia Las Heras, Navarro y Marcos Paz.
El caso de Cañuelas, Monte y Lobos muestra cómo se suman los recortes: en ese corredor se suspendió el tren y también dejó de pasar el colectivo.
Para las empresas, el ajuste fue "compulsivo", ya que "el Gobierno está presionando hacia la reducción de servicios mediante el atraso tarifario y la reducción de compensaciones". Y agregaron: "A fuerza de tarifas atrasadas y compensaciones mal calculadas, las empresas se vieron obligadas a reducir la oferta de servicios".
Aunque después de la pandemia el sistema había quedado sobreofertado por la caída de la demanda respecto a años previos, sostuvieron que el achique no fue ordenado, sino forzado por los números.