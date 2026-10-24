Las transferencias totales a las administraciones provinciales y municipales tuvieron una caída real –una vez deflactada la inflación– del 2,2% durante los primeros nueve meses del año comparado con el mismo período del año pasado. En el caso de las transferencias no automáticas, utilizadas por la administración Milei como una suerte de premios y castigos hacia las jurisdicciones, cayeron en términos reales un 49%. Estos datos corresponden al análisis trimestral sobre las transferencias a provincias realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). A un poco más de un año del escenario electoral del 2027, el ajuste hacia las provincias pretende ser utilizado como ¿instrumento de disciplinamiento político?

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Las transferencias automáticas, que incluyen los recursos de la coparticipación federal de impuestos, leyes especiales, y las compensaciones por el consenso fiscal, tuvieron un incremento nominal del 32,6% que, deflactado por la variación de precios, arrojó una caída del 0,6% acumulado al tercer trimestre del año.

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De este dato surgen varias cuestiones que hablan del programa de estrangulamiento económico hacia el mercado interno. Por el concepto de los recursos coparticipables, la caída en términos reales fue de 1,5% en la comparación interanual. Una caída de la coparticipación no significa otra cosa que una merma en la recaudación de impuestos, como el IVA o Ganancias, ambos coparticipables. Si cae la recaudación por IVA, es porque cae la actividad económica asociada al mercado interno.

“El IVA continúa reflejando la debilidad del mercado interno. En septiembre cayó 5,3% real y acumuló once meses consecutivos de retroceso. En los primeros nueve meses del año perdió 6,3% frente a 2025 y 16,5% respecto de 2023. La pérdida de recursos también afecta al financiamiento del Estado nacional y las provincias. Entre enero y septiembre, la recaudación destinada a la Administración Nacional cayó 5,1% real y la correspondiente a las provincias, 0,4% respecto de 2025. Frente a 2023, las pérdidas ascienden al 13,8% y 11,8%, respectivamente”, puede leerse en otro informe elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas coordinado por Claudio Lozano.

Los recursos discrecionales marcarán el pulso electoral

En el rubro transferencias no automáticas se puede apreciar el dedo arbitrario de la administración central. Uno de los principales ítems de esta categoría corresponde a los Aportes del Tesoro Nacional. Entre enero y septiembre crecieron un 10% en términos reales. En el desagregado de jurisdicciones se ve la discreción.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, en lo que va de 2026 recibió cero pesos en concepto de ATN. Otras jurisdicciones sin ATN fueron Río Negro, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y CABA. Tucumán recibió un 91% menos en la comparación interanual.

Por su parte, Catamarca recibió 18.500 millones de pesos, un incremento del 98%; Corrientes obtuvo ATN por 19.000 millones de pesos, un alza del 399%. En el caso de Jujuy fueron 13.500 millones cuando en 2025 no había recibido ATN; la provincia de Misiones obtuvo 25.000, un alza del 170%.

Las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales fueron Córdoba, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Las únicas jurisdicciones que recibieron transferencias para cubrir el déficit de las cajas previsionales fueron Córdoba (30.000 millones), Corrientes (12.000 millones), Chubut (4000), Entre Ríos (36.000 millones), La Pampa (45.000 millones), Misiones (4167 millones), Neuquén (20.000 millones) y Santa Fe (10.000 millones).

Un dato curioso es que la provincia de Tucumán fue la única jurisdicción que recibió partidas vinculadas a los subsidios eléctricos, por un total de 15.432 millones de pesos.

Los principales ajustes sobre las provincias

En el caso de las políticas vinculadas al programa Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud, la caída real de recursos fue del 36,1%. La provincia de Buenos Aires recibió casi un 60% menos de recursos por este concepto en comparación con 2025.

Para el programa Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, la caída real de recursos transferidos fue del 37,6%. En el Plan Nacional de Alfabetización, la caída de recursos reales fue del 0,5% interanual.

En Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica, solo algunas jurisdicciones recibieron algún tipo de transferencia: la provincia de Buenos Aires (9910 millones), Catamarca (13.103 millones), Corrientes (4161 millones), Chaco (388 millones), Jujuy (5800 millones), Salta (7800 millones), Santa Fe (4222 millones) y Santiago del Estero (2920 millones).