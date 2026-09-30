Topes de ANSES: cuál es el nuevo límite individual y del grupo familiar en octubre de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó desde octubre de 2026 los topes de ingresos para cobrar las Asignaciones Familiares del SUAF. Con una suba del 1,66%, el límite individual será de $3.209.863, mientras que el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) podrá alcanzar un máximo de $6.419.726, según la Resolución 283/2026.

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Estos límites determinan quiénes pueden permanecer dentro del régimen. Para acceder a las asignaciones deben cumplirse ambos requisitos: ningún integrante puede superar el tope individual y, al mismo tiempo, los ingresos conjuntos de la familia deben mantenerse dentro del máximo establecido.

Cómo se si cobro SUAF

Cuáles son los nuevos topes de ANSES en octubre 2026

Desde octubre, los límites para acceder a las Asignaciones Familiares quedan establecidos de la siguiente manera:

Tope de ingresos Monto máximo Individual $3.209.863 Grupo familiar $6.419.726

El Ingreso del Grupo Familiar contempla los ingresos de los integrantes que conforman el grupo familiar considerado por ANSES. A su vez, el límite individual se aplica de manera independiente. Esto significa que no alcanza con mantenerse por debajo del máximo familiar: también es necesario que ninguno de sus integrantes supere el tope individual.

Qué pasa si una persona supera el límite individual de $3.209.863

Si uno de los integrantes registra ingresos mensuales superiores a $3.209.863, el grupo familiar queda excluido del cobro de las asignaciones alcanzadas por este régimen, aun cuando entre todos no superen los $6.419.726.

Por ejemplo, si los ingresos totales de una familia permanecen por debajo del límite familiar, pero uno de sus integrantes percibe $3.300.000 mensuales, se supera el tope individual y se pierde el acceso a las asignaciones correspondientes. Por eso, para determinar si una familia puede cobrar el SUAF es necesario considerar dos variables: cuánto percibe cada integrante por separado y cuál es la suma de los ingresos del grupo.

Cómo funcionan los rangos de ingresos del SUAF

La actualización del 1,66% no solo modifica los topes máximos, sino también los distintos rangos que ANSES utiliza para determinar el monto de las Asignaciones Familiares.

Estar por debajo de los límites generales, por lo tanto, no significa que todas las familias cobren la misma suma. El valor de la asignación dependerá del tramo de ingresos en el que quede comprendido cada grupo familiar.

De esta manera, a medida que aumentan los ingresos dentro de los límites permitidos, puede cambiar el monto correspondiente por cada prestación.

Cuánto puedo cobrar de SUAF

Qué ingresos tiene en cuenta ANSES

Para determinar el Ingreso del Grupo Familiar, ANSES considera los ingresos correspondientes a los integrantes alcanzados por el régimen. Entre los conceptos que pueden formar parte del cálculo se encuentran las remuneraciones de trabajadores en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones, prestaciones por desempleo, determinados planes sociales y rentas de referencia correspondientes a trabajadores autónomos y monotributistas, entre otros ingresos contemplados por la normativa.

Una modificación salarial, la incorporación de un nuevo ingreso o un cambio en la situación laboral de alguno de los integrantes puede, por lo tanto, modificar la situación del grupo frente al SUAF.

Qué requisitos hay que cumplir para seguir cobrando las Asignaciones Familiares

Además de respetar los nuevos límites de ingresos, los beneficiarios deben tener correctamente acreditados ante ANSES sus datos personales y vínculos familiares. El organismo utiliza esa información junto con los ingresos declarados para determinar si corresponde el pago y cuál es el monto de la asignación.

No todas las prestaciones tienen exactamente el mismo tratamiento. La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, por ejemplo, no está alcanzada por el tope general de ingresos, por lo que se aplican condiciones específicas para determinar su cobro.