Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 29 de septiembre

ANSES no programó pagos para hoy, martes 29 de septiembre, en el calendario de jubilados, pensiones y AUH. Si te preguntás cuando cobro, la respuesta para esta jornada es que no hay acreditaciones por terminación de DNI en las prestaciones que ya completaron sus fechas de pago.

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El calendario de pagos queda en pausa. No hay un grupo de beneficiarios convocado a cobrar hoy en jubilaciones y pensiones, PUAM, AUH, AUE, asignaciones prenatales, SUAF, PNC ni desempleo Plan 1.

Para confirmar el estado de cada expediente, ANSES recomienda ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o comunicarse al 130. Los pagos que no tengan fecha asignada para hoy no se adelantan ni se acreditan por fuera del cronograma.

Calendario en pausa

Este martes 29 de septiembre no hay pagos escalonados por DNI. Tampoco corresponde el pago de aguinaldo ni de bonos con una fecha propia para hoy.

Jubilaciones y pensiones: sin pagos programados para hoy.

PUAM: sin pagos programados para hoy.

AUH, AUE, Prenatal y SUAF: sin pagos programados para hoy.

PNC: sin pagos programados para hoy.

Desempleo Plan 1: sin pagos programados para hoy.

Si tu prestación no registra acreditación, revisá la liquidación en Mi ANSES y, si corresponde, llamá al 130 o pedí turno en una oficina.