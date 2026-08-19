Los títulos públicos siguen en caída, presionan al dólar y complican al Tesoro

El Gobierno enfrenta el principio de una corrida financiera, con la depreciación de los títulos públicos que dispara la tasa de interés y una creciente presión por dolarizar, que puede complicarse la próxima semana cuando tenga que renovar vencimientos por más de 12 billones de pesos y el mercado busque elevar el precio del dólar que fijará el valor de liquidación de bonos dólar link por 4.000 millones de dólares.

La administración del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó enviar señales de control político para calmar los principales temores que se van generalizando en los operadores de mercados a partir de las dificultades del oficialismo libertario para conseguir mayorías legislativas y de informes de consultoras sobre la pérdida de apoyo social.

Este miércoles se conoció que volvió a caer el Indicador Líder de la Universidad Di Tella que busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico, 0,72% en su versión desestacionalizada durante julio y 0,16% en la serie tendencia-ciclo. En términos interanuales, el Índice Líder retrocedió en julio 3,29% para la serie desestacionalizada y 2,24% en la tendencia-ciclo.

El informe de la Universidad destaca que el Índice Líder está construido para resumir y revelar los puntos de giro en el nivel de actividad económica representada por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en una forma más clara y convincente que cada uno de sus componentes porque suaviza las volatilidades propias de cada uno de ellos.

El equipo económico de Caputo pidió seguir los indicadores de tendencia ciclo para evaluar mejor la economía y ese es el que según la Universidad Di Tella cayó en julio tanto cuando se mide contra junio de este año como contra julio del año pasado, lo que aleja la posibilidad de una recuperación del nivel de actividad económica que tenga dos efectos que espera el mercado: impulsar la recaudación impositiva y mejorar el humor social que luego se refleje en mejores chances electorales del oficialismo.

En un clima financiero internacional más complejo desatado por Japón, que inició una venta masiva de títulos del Tesoro de Estados Unidos generando una suba de la tasa de interés en todos los mercados desarrollados, el castigo a los activos financieros argentinos tanto públicos como privados se potencia por los temores a la marcha de la economía local.

Este jueves, el “interés abierto” es decir la venta de contratos de dólar futuro sin fijar el precio de liquidación se disparó a 126 millones de dólares, el más alto en el último mes lo que le quita potencia a la intervención del BCRA para utilizar ese instrumento como regulador del precio del dólar en el mercado spot, o del día.

Los contratos abiertos ejercen presión sobre el valor de la divisa que ayer en el segmento mayorista cerró con un alza marginal de 0,1% a 1.497 pesos por la intervención del Banco Central. La comisión para sacar dólares del país se acortó a 3,4% por la suba del dólar MEP a 1.522,29 pesos mientras el CCL quedó en 1.573,87 pesos.

La caída de los activos se extendió a los Bonos Globales y Bonares y se reflejó en una suba del Riesgo País a 517 puntos mientras las acciones retrocedieron 0,4% en dólares medidos por el índice Merval de la Bolsa porteña mientras los ADR de las empresas que cotizan en Wall Street tuvieron un cierre mixto, pero con castigo a los bancos que se asocia a los temores que genera la flexibilización que dispuso el Gobierno y reglamentó el BCRA para los créditos en divisas.

La preocupación, más allá del castigo internacional a los activos financieros locales, está puesta en la evolución del mercado en pesos, donde si se sostiene esta salida de fondos de los bonos del Tesoro profundizará la suba de la tasa de interés y obligará al Gobierno a pagar más caro para renovar deuda.

El último día del mes vencen una Lecap por 2,8 billones de pesos, una Tamar por 3,55 billones de pesos y un bono dólar link en pesos por el equivalente de 4.000 millones de dólares. El valor de este último bono se fija con antelación, el 25 de agosto, por lo que la presión del mercado será para subir el valor del dólar y obtener más pesos, con un BCRA que tiene cada vez más dificultades en controlar la suba de la divisa.

Las tasas en alza con mayor presión sobre el dólar cuando todavía no se ingresó en un período electoral está expresando los temores del mercado tanto a la capacidad política como a las posibilidades económicas de sostener el modelo de Milei y Caputo.