Los fondos internacionales dejan de apostar por Milei y el Riesgo País otra vez supera los 500 puntos

El Riesgo País se disparó otra vez arriba de los 500 puntos como reflejo de la decisión de los principales fondos de inversión de acelerar la salida de los activos financieros argentinos en un contexto de pérdida de respaldo social al programa económico del presidente libertario Javier Milei que pone en duda la capacidad de sostener el esquema cambiario y genera una mayor expectativa de devaluación.

La salida de capitales se extendió a los activos privados y los ADR, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, registraron pérdidas generalizadas del orden del 3% y 4% con especial castigo a los bancos por el temor a que la flexibilización dispuesta por el Gobierno y el Banco Central de la República Argentina para que otorguen créditos en dólares puede poner en riesgo la solvencia del sistema.

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La presión también se reflejó en la suba de la tasa de interés en operaciones de caución a un día, que superó 30% de TNA a un día por la falta de liquidez en el sistema. El Gobierno quiere que las empresas se financien en dólares para no pagar esa tasa, lo que puede provocar que la ruptura de la cadena de pagos en pesos se traslade a las operaciones en dólares poniendo en riesgo los depósitos de ahorristas.

Ese clima externo negativo se trasladó a las operaciones en el mercado local, donde el índice Merval de las principales empresas se desplomó en dólares 2,3% y la comisión para sacar divisas del país se elevó a 3,9% como reflejo de la suba de 0,2% del dólar MEP que se acredita en cuentas locales y de 0,5% del dólar CCL que se acredita en cuentas del exterior.

El pesimismo que se instaló sobre los activos financieros argentinos se agravó por un contexto internacional menos favorable, con la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, Treasury, a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 2007, y la tasa a 10 años en 4,75%, "una zona que históricamente empieza a generar mayor sensibilidad en el resto de los activos financieros", como reflejó en su informe el banco CMF.

Sin embargo, ese clima internacional no es el detonante de la caída de los activos locales ya que el Bovespa de la bolsa de Brasil cerró neutro mientras subieron los principales indicadores de los mercados de Lima, Santiago de Chile o Bogotá, los más representativos de la región mientras a nivel global hubo indicadores mixtos.

La principal preocupación que refleja la pérdida de valor de los activos financieros argentinos está relacionada con la combinación de la caída del apoyo que reflejan las encuestas tanto en la gestión del presidente Milei como en la marcha global de su gobierno y en especial del programa económico, junto con los distintos indicadores de la marcha de la economía que no muestran ninguna señal de recuperación de la actividad.

El Gobierno intentó instalar este martes la idea de una inflación controlada, al informar el Indec un incremento de los precios mayorista de 0,8%, aunque se trata de un indicador que no anticipa la evolución de los precios minoristas y que en un esquema de recesión y atraso cambiario debería ser significativamente más bajo.

La inflación mayorista, que refleja costos de los insumos de producción y no del precio de salida de fábrica, fue de 0,8% para los productos nacionales y de 0,5% para los productos importados, un incremento este último que estuvo incluso por encima del incremento del dólar que a lo largo del mes tuvo una variación de 0,3%.

Los productos nacionales reflejaron una caída de 2,2% en productos primarios, contrarrestado con un incremento de 1,7% en los productos manufacturados y de 5,8% en el precio de la energía, por aumentos autorizados por el gobierno de tarifas reguladas.

En julio influyó transitoriamente la caída del precio del barril del petróleo, según midió el Indec de 9,2%, que generó la firma de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, que tuvo un efecto transitorio que se licuó ya en agosto con el reinicio de hostilidades por lo que anticipa un rebote en agosto cuando el barril volvió a la zona de los 90 dólares.

En cambio, indicadores privados sobre la evolución de los precios minoristas están anticipando un rebote en los precios de los alimentos, de hasta 4,4% en la primera mitad del mes en supermercados con una proyección de inflación global que se sostendrá en torno de 2% mensual.

Ese dato, junto con otros como el informe oficial de la sobre la destrucción de puestos de trabajos formales o el que refleja la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de convenio, generalmente los que mejor capacidad tienen de negociar incremento en paritarias, transmiten la convicción de que la caída del consumo se sostendrá generando menor nivel de actividad económica que impacta en la caída de la recaudación de impuestos y complica sostener el superávit fiscal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó a lo largo del martes saturar al mercado de “buenas noticias” con la difusión del superávit fiscal de julio, donde informó que pese al pago de servicios de la deuda en dólares también obtuvo superávit financiero, festejar los datos de inflación mayoristas y finalmente difundir una foto junto con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los gobernadores del Norte argentinos.

Caputo anunció que consensuaron una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias. “Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible”, dijo el ministro en un posteo en la red social “X”.

El Gobierno busca apoyo para que los legisladores del Norte voten en contra del subsidio al gas en el sur del país a cambio de un subsidio a la electricidad. La idea de una pelea de pobres, sacar subsidios a unos a cambio de prometerle a otros, un esquema poco viable que genera confusión adentro y afuera.