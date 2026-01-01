Quiénes no cobran la Tarjeta Alimentar y AUH en enero 2026

Quiénes no cobran AUH en enero

El inicio de enero de 2026 llega con actualizaciones en las prestaciones sociales que paga la ANSES, aunque no todos los hogares acceden a los beneficios. Mientras la Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualiza por movilidad, la Tarjeta Alimentar mantiene sus montos sin cambios y sigue teniendo criterios de exclusión específicos.

Quiénes quedan fuera de la AUH en enero de 2026

No cobran la AUH quienes se encuentran en alguna de estas situaciones:

Trabajadores en relación de dependencia registrados , salvo que perciban Asignación Familiar.

Monotributistas, excepto los inscriptos en monotributo social .

Personas que cobran jubilaciones o pensiones contributivas.

Beneficiarios de planes sociales o programas que no sean compatibles con la AUH.

Familias con hijos mayores de 17 años , salvo casos de discapacidad.

Personas extranjeras que no acrediten al menos dos años de residencia legal en el país.

Titulares que no tengan actualizados los datos personales y del grupo familiar en ANSES.

Quiénes no cobran la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar tampoco es universal y queda excluido quien:

No sea titular de la AUH, AUE o de una Pensión No Contributiva compatible.

Tenga hijos mayores de 17 años , salvo discapacidad.

Perciba ingresos formales que superen los criterios del programa.

No cumpla con los requisitos sanitarios y de edad establecidos para el beneficio.

No figure correctamente registrado en ANSES como responsable del grupo familiar.

Además, a diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se ajusta por la fórmula de movilidad y depende de una decisión administrativa del Poder Ejecutivo, por lo que en enero de 2026 no recibe aumento.

ANSES: quiénes cobran beneficios sociales

Tarjeta Alimentar y AUH: situaciones frecuentes de suspensión o baja

Tanto la AUH como la Tarjeta Alimentar pueden suspenderse si:

Hay inconsistencias en los datos del titular o de los hijos.

No se actualiza la información de escolaridad o salud cuando corresponde.

Se detectan ingresos no declarados o incompatibilidades con otros beneficios.

Cambia la situación laboral del titular y pasa a un régimen no compatible.

En este contexto, enero de 2026 muestra una continuidad en los criterios de acceso: la AUH se ajusta por inflación, la Tarjeta Alimentar mantiene sus montos, y un amplio grupo de personas queda fuera de ambos beneficios por condición laboral, edad de los hijos o falta de cumplimiento de los requisitos formales.

ANSES: quiénes no cobran Tarjeta Alimentar

Cuánto se cobra de Tarjeta Alimentar en enero

La Tarjeta Alimentar se mantiene como uno de los refuerzos más importantes dentro de la política alimentaria. Si bien se especuló con que el gobierno anunciaría un aumento, por ahora los montos de enero 2026 son: $52.250 para familias con un hijo. $81.936 para familias con dos hijos