Nuevos montos de la Tarjeta Alimentar, según cantidad de hijos en septiembre 2026: quiénes la cobran

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES cobran nuevos montos en septiembre de 2026, luego de la actualización mensual de la prestación. A ese ingreso se suma, para las familias alcanzadas, el pago correspondiente a la Tarjeta Alimentar.

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La AUH tuvo este mes un incremento del 2,1%, que llevó el monto bruto a $154.029,99 por hijo. Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80% de la prestación, equivalente a $123.223,99, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

La Tarjeta Alimentar, en tanto, se acredita automáticamente y su valor depende de la cantidad de hijos que integran el grupo familiar. Por eso, el ingreso total que reciben los beneficiarios durante septiembre cambia según la composición de cada hogar.

Monto que se le paga a la Tarjeta Alimentar

Cuánto cobran por AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre 2026

Para calcular cuánto recibe una familia durante septiembre hay que sumar el 80% de la AUH que se deposita mensualmente por cada hijo y el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar.

Los valores quedan de la siguiente manera:

Cantidad de hijos AUH cobrada en el mes Tarjeta Alimentar Total 1 hijo $123.223,99 $72.250 $195.473,99 2 hijos $246.447,98 $113.299 $359.746,98 3 hijos $369.671,97 $149.425 $519.096,97

Los totales corresponden al dinero que efectivamente se acredita durante el mes y no incluyen el 20% de la AUH que ANSES retiene.

De esta manera, una familia con un hijo recibe $195.473,99 al combinar ambas prestaciones, mientras que con dos hijos el ingreso asciende a $359.746,98. En el caso de un hogar con tres hijos, el total llega a $519.096,97.

Cuánto se cobra de AUH en septiembre

El valor bruto de la AUH es de $154.029,99 por hijo en septiembre. De ese monto, ANSES paga de manera directa $123.223,99, correspondiente al 80%.

Los aproximadamente $30.806 restantes por hijo quedan retenidos. Ese dinero puede cobrarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, con la que se acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Por lo tanto, para una familia con dos hijos, el monto mensual de AUH efectivamente depositado es de $246.447,98, mientras que con tres menores asciende a $369.671,97.

ANSES: cuándo se pagan las prestaciones sociales

Cuánto se cobra de Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos

La Tarjeta Alimentar mantiene montos diferentes de acuerdo con la composición de la familia. En septiembre, los valores son:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

El beneficio se acredita automáticamente junto con la prestación correspondiente, por lo que las familias que cumplen las condiciones no tienen que realizar una inscripción adicional.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

El programa alcanza a madres o padres con hijos de hasta 14 años inclusive que cobran la AUH. También pueden recibirlo los titulares de la AUH por Discapacidad, sin límite de edad, y las personas que perciben la Asignación por Embarazo. ANSES determina automáticamente quiénes cumplen los requisitos a partir de la información registrada en sus sistemas.

Por este motivo, no es necesario presentar un formulario específico para solicitar la Tarjeta Alimentar.

Qué familias pueden sumar el Complemento Leche

Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, algunos hogares pueden acceder al Complemento Leche del Plan 1000 Días. En septiembre, este beneficio alcanza los $58.091,83 por cada menor de hasta tres años inclusive que cumpla con los requisitos.

El pago también se realiza automáticamente cuando el menor se encuentra correctamente registrado en los sistemas de la seguridad social. Por lo tanto, las familias alcanzadas pueden percibir un ingreso superior al que surge únicamente de sumar la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Cuándo se cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar en septiembre

ANSES inició los pagos el martes 8 de septiembre y el cronograma se extiende hasta el lunes 21, según la terminación del DNI del titular.

Las fechas de cobro son:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: 14 de septiembre.

DNI terminados en 5: 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: 21 de septiembre.

La Tarjeta Alimentar se deposita junto con la prestación principal, por lo que los titulares reciben ambos conceptos de acuerdo con el calendario de pagos de la AUH.