Tarjeta Alimentar de ANSES con aumento en septiembre 2026: cuánto se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa durante septiembre de 2026 con el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Los hogares que cumplen con los requisitos pueden recibir ambas prestaciones de manera conjunta.

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Durante septiembre, el monto que se deposita mensualmente por la AUH es de $123.223,99 por hijo, correspondiente al 80% de la prestación. El 20% restante queda retenido y puede recuperarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH. A ese ingreso se suma la Tarjeta Alimentar, cuyos valores dependen de la cantidad de hijos alcanzados por el programa.

Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en septiembre 2026

Los montos de la Tarjeta Alimentar para septiembre quedan establecidos de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.

La asistencia alimentaria se acredita automáticamente a los beneficiarios alcanzados, por lo que no es necesario completar un trámite adicional para recibirla.

Cuánto se cobra de AUH y Tarjeta Alimentar juntas

Al combinar el 80% de la AUH que ANSES deposita todos los meses con la Tarjeta Alimentar, el ingreso varía de acuerdo con la cantidad de hijos.

Una familia con un hijo cobra $123.223,99 por AUH y $72.250 de Tarjeta Alimentar, con un total de $195.473,99. En un hogar con dos hijos, la AUH suma $246.447,98 y la Tarjeta Alimentar aporta otros $113.299. De esta manera, el ingreso conjunto alcanza los $359.746,98.

Para una familia con tres hijos, el pago mensual de la AUH asciende a $369.671,97 y se agregan $149.425 correspondientes a la asistencia alimentaria. El total llega así a $519.096,97.

Tarjeta Alimentar: el monto que se cobra

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar está destinada a madres o padres que reciben la AUH y tienen hijos de hasta 14 años inclusive. También pueden acceder los titulares de la AUH por Discapacidad, sin límite de edad para el hijo, y las personas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

El beneficio se asigna de manera automática a partir de la información registrada en ANSES. Por ese motivo, los beneficiarios no necesitan inscribirse ni recurrir a intermediarios para cobrarlo.

Cuánto se cobra por el Complemento Leche

Algunos hogares pueden sumar además el Complemento Leche del Plan 1000 Días. Durante septiembre, esta asistencia es de aproximadamente $58.098 por cada hijo de hasta tres años. También se asigna de oficio a quienes cumplen con los requisitos y se encuentran correctamente registrados en las bases de datos de ANSES.

Por lo tanto, el ingreso de una familia puede ser mayor que la suma de AUH y Tarjeta Alimentar si también le corresponde este complemento.

Cuándo se cobra la AUH en septiembre 2026

ANSES organiza el calendario de pagos de la AUH según la terminación del DNI. Para septiembre, las fechas son:

DNI 0: 8 de septiembre.

DNI 1: 9 de septiembre.

DNI 2: 10 de septiembre.

DNI 3: 11 de septiembre.

DNI 4: 14 de septiembre.

DNI 5: 15 de septiembre.

DNI 6: 16 de septiembre .

. DNI 7: 17 de septiembre.

DNI 8: 18 de septiembre.

DNI 9: 21 de septiembre.

La Tarjeta Alimentar se deposita en la misma cuenta y fecha en la que cada titular cobra su prestación principal. Así, durante septiembre, los hogares con AUH pueden recibir hasta $149.425 adicionales por Tarjeta Alimentar, según la cantidad de hijos alcanzados por el beneficio.