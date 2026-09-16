Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 16 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 16 de septiembre con su cronograma de pagos y miles de jubilados, pensionados y titulares de la AUH tienen acreditación hoy. La consulta más repetida vuelve a ser "cuándo cobro" y la respuesta, como siempre, depende de la terminación del DNI.

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El calendario oficial escalona los pagos por el último número del documento para ordenar la atención en bancos y cajeros. Hoy, miércoles 16 de septiembre, cobran los titulares de varias prestaciones: jubilaciones y pensiones de haber mínimo, PUAM, AUH, SUAF, Asignación por Embarazo y Asignación Prenatal.

Los montos incluyen el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos y, en el caso de la AUH, se acredita además la Tarjeta Alimentar. El depósito se realiza de forma automática, sin necesidad de hacer ningún trámite.

Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)

Cobran hoy los jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo y cuyo DNI termina en 6. El haber mínimo es de $428.633 y, sumado al bono de $70.000, el total acreditado llega a $498.633.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre

PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se acredita hoy para los beneficiarios con DNI terminado en 6. El monto es de $342.873 y, al igual que la jubilación mínima, cobra el bono completo de $70.000.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre

AUH — Asignación Universal por Hijo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) paga hoy a los titulares con DNI terminado en 6. ANSES deposita el 80% del monto, unos $123.225, y retiene el 20% restante, que se cobra una vez al año con la presentación de la Libreta AUH.

DNI terminado en 6 : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más

AUE — Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo se acredita hoy para las beneficiarias con DNI terminado en 4.

DNI terminado en 4: miércoles 16 de septiembre

Asignación Prenatal (SUAF)

La Asignación Prenatal paga hoy a las terminaciones de DNI 8 y 9.

DNI terminado en 8 : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre DNI terminado en 9: miércoles 16 de septiembre

SUAF — Asignaciones familiares

Los trabajadores registrados que cobran asignaciones familiares por SUAF con DNI terminado en 6 tienen hoy su acreditación.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre

Qué prestaciones no cobran hoy

Hoy no hay acreditaciones para las Pensiones No Contributivas (PNC), que ya completaron su cronograma, ni para la prestación por Desempleo. Tampoco corresponde el pago de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo.

Ante cualquier duda, la liquidación exacta se puede consultar en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o llamando gratis al 130. La acreditación bancaria puede demorar algunas horas dentro del día asignado.