El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó una reestructuración de las tarifas de AySA que provocará aumentos en las facturas de millones de usuarios residenciales. La medida comenzará a regir el 1° de febrero de 2027. Según las estimaciones de la empresa, otros cientos de miles de usuarios recibirían rebajas, mientras que para otro grupo similar no habría variación.

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La Resolución 45/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, redefine el mapa tarifario al reemplazar las actuales once categorías geográficas por cinco niveles. El cálculo se basará en la situación socioeconómica estimada para cada zona, a partir de información del Censo 2022 y la Encuesta Permanente de Hogares.

"Los coeficientes zonales, que permanecían sin revisión desde las décadas de 1960 y 1980, serán actualizados para adecuar la clasificación tarifaria a las transformaciones urbanas, demográficas y socioeconómicas que experimentó el Área Metropolitana de Buenos Aires durante las últimas décadas", explicó AySA en un comunicado, y agregó que el nuevo esquema "permitirá avanzar hacia una distribución tarifaria que refleje de manera más adecuada las diferencias socioeconómicas entre las distintas áreas".

El ERAS rechazó, sin embargo, el cronograma propuesto por AySA, que contemplaba subas acumulativas del 5% mensual sobre los cargos variables. En su lugar, estableció un tope del 1,5% mensual para los aumentos de ese componente originados en la reforma. Las reducciones, por el contrario, se aplicarán de manera inmediata desde febrero. El límite no equivale a un congelamiento general de la factura frente a otras actualizaciones tarifarias.

Según las estimaciones AySA, el 59,7% de los usuarios residenciales, unos 2,03 millones, experimentaría aumentos del 22,4% en promedio, mientras que el 20,3% (692.550 usuarios) tendría reducciones y el 20% restante (680.733) no registraría modificaciones. Para el conjunto de los usuarios residenciales, la empresa proyectaba un incremento promedio del 11%.

Respecto a la privatización, que en octubre pasado adjudicó la empresa a un consorcio de compañías, AySA señaló que "en caso de existir recursos excedentes en el Programa de Tarifa Social, el organismo regulador (ERAS) podrá destinarlos a ampliar las metas de inversión previstas para la concesión, de acuerdo con las condiciones contractuales correspondientes".

Cómo será la nueva clasificación de usuarios de AySA desde febrero de 2027

La reforma establece cinco niveles con sus respectivos coeficientes, determinados mediante información del Censo 2022 y la Encuesta Permanente de Hogares: bajo (0,75), medio bajo (1,25), medio (1,75), medio alto (2,25) y alto (2,75). Los barrios cerrados quedarán incluidos en el nivel más alto y los barrios populares, en el más bajo.

Por otra parte, se extenderá un recargo del 10% sobre el precio del servicio cloacal a 51.602 usuarios con medidor del denominado Radio Antiguo porteño, por el mantenimiento de los desagües pluviales.

Finalmente, la resolución dispone que los ingresos adicionales generados por la reforma se destinen a la tarifa social. El ERAS estima un excedente de $237.676 millones, a valores de diciembre de 2025, durante el primer ciclo tarifario.

Qué pasará con las tarifas sociales

Los beneficiarios actuales de la tarifa social conservarán el valor de sus facturas hasta la renovación o finalización del beneficio. Además, el programa se prorrogará excepcionalmente por un año para quienes tengan el subsidio vigente al 31 de diciembre de 2026.

En paralelo, el organismo regulador rechazó el esquema original de AySA, que contemplaba incrementos acumulativos de hasta el 5% mensual sobre los cargos variables. En su lugar, estableció un límite del 1,5% mensual sobre ese componente de la factura por efecto de la nueva zonificación, mientras que las reducciones se aplicarán inmediatamente desde febrero.

Además, el ERAS decidió mantener el descuento del 15% para las dos categorías socioeconómicas inferiores, cuando AySA originalmente pretendía conservarlo únicamente para la más baja.

Para quienes pierdan ese beneficio por ser reclasificados en categorías superiores, su eliminación se realizará gradualmente entre febrero y noviembre de 2027.