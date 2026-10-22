El Gobierno adjudicó la venta del 90% de AySA por US$ 340,2 millones

El Gobierno nacional adjudicó la venta del 90% del capital accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$ 340,2 millones. La empresa es un consorcio integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., PHX AQUA AR B.V. y Transclor S.A.

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La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial, en el marco de la segunda etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional.

Según lo dispuesto en la norma, el consorcio adjudicatario fue seleccionado por ocupar el primer lugar en el orden de mérito del proceso. En tanto, la propuesta que quedó en segundo lugar correspondió a otro grupo empresario, integrado por Roggio Roas S.A.U., Hidrosan Capital S.A.U., Aguas del Plata Participaciones S.A., Benito Roggio e Hijos S.A. y Central Buen Ayre S.A., que ofertó US$ 285 millones, también sin IVA.

Asimismo, la resolución instruyó a la Tesorería General de la Nación a notificar al adjudicatario la cuenta bancaria en la que deberá transferir el precio de la operación. A su vez, rectificó la definición de las acciones comprendidas en el modelo de contrato de compraventa incluido en el pliego de la licitación, que quedaron establecidas en 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, con un valor nominal de $1.000 cada una.

Por otra parte, el Ministerio de Economía fijó el 13 de noviembre de 2026 como fecha límite para la suscripción del Contrato de Compraventa de Acciones. De esta manera, el procedimiento avanzó desde la evaluación de las ofertas hacia la adjudicación formal, con un comprador seleccionado, un precio determinado y un plazo establecido para la firma del acuerdo.

La medida se fundamenta en el inciso 2 del artículo 17 de la Ley 23.696 de Reforma del Estado y en el artículo 1 del Decreto 494, del 22 de julio de 2025, que autorizó el procedimiento de venta. En ese marco, la operación apunta a transferir al sector privado la totalidad de las acciones de AySA que actualmente pertenecen al Estado nacional, equivalentes al 90% del capital de la compañía.

AySA presta los servicios de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en partidos del conurbano bonaerense. Sin embargo, la Resolución 1818/2026 se concentra en la adjudicación y las condiciones de la compraventa: no establece cambios en las tarifas ni modifica el régimen de prestación de los servicios.