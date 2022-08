Quita de subsidios al gas: el Gobierno anticipa un impacto total de 500 pesos en la factura

El subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, afirmó además que la clase media no percibirá un aumento en la factura si hace un uso eficiente del recurso y explicó cómo es la segmentación.

El subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, anticipó este miércoles que la quita de subsidios al gas tendrá un impacto de 500 pesos en total en la factura promedio, y aseguró que la clase media no percibirá aumentos si realiza un uso eficiente del recurso.

"El impacto (en el bolsillo) es bajísimo. Una factura promedio a nivel nacional estuvo en junio en 1.650 pesos. Si uno consume por encima de ese promedio del 70%, el aumento en septiembre, noviembre y enero acumulado rondará los 500 pesos, un 20% aproximadamente", afirmó Bernal en diálogo con El Destape Radio.

En ese sentido, el funcionario aclaró que "no es un aumento de tarifas salvo para el nivel 1, de altos ingresos". "Si hay un uso eficiente, no va a haber aumento de la factura (de gas) para la clase media", agregó, y propuso que este segmento "por primera vez vea el medidor más seguido y tenga más control". "Una cosa eran los tarifazos de Macri, en los que había un aumento tarifario para reducir drásticamente el consumo a costa de la calidad de vida, pero acá eso no va a pasar", diferenció.

Por otra parte, Bernal aclaró que no habrá un aumento tarifario este año por fuera de la quita de subsidios, es decir, en el transporte y distribución del gas, aunque anticipó que sí puede haberlo en 2023. También precisó que no hubo segmentación tarifaria en el gas para los pequeños comerciantes y que ese punto todavía se está definiendo para el caso de la luz.

En cuanto al ahorro fiscal, el subsecretario detalló que será de 50.000 millones de pesos para lo que resta del año y de 450.000 millones de pesos más para todo 2023, lo que representa un 0,3% del PBI. En año que viene, además, debería estar listo para junio el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, lo que permitiría ahorrar en importación energética unos 2.000 millones de dólares, agregó.

Bernal reconoció también que al interior del Frente de Todos había "diferencias en cuanto a la implementación y los objetivos de cómo hacer la medida", pero que él personalmente nunca se opuso a "trabajar en un uso más eficiente de los subsidios o del recurso" y que esa fue siempre la posición del sector kirchnerista de la coalición.

Cómo será la quita de subsidios en el gas

Bernal explicó que la segmentación en el gas "es un tema complejo" porque para realizarla se diferenció según las diez prestadoras de gas que hay en el país, pero también en cuanto a las 29 subzonas que hay en total y en cuanto a las ocho categorías de usuarios.

En ese sentido, se tuvo en cuenta el clima de cada región. "En Tucumán, si sos R1 consumí entre cero y 400 metros cúbicos, pero si sos R1 en Tierra del Fuego podés consumir entre cero y 4.000 metros cúbicos", ejemplificó para afirmar que por eso era imposible poner un tope de consumo a partir del cual se eliminan los subsidios".

Luego, explicó cómo se hizo la división y cómo se aplicará la segmentación: "Entonces, lo que hicimos fue poner un promedio entre mínimo y máximo (de consumo). Un R1 en Tucumán consumo en promedio 200 metros cúbicos. Ese promedio se adaptó o corrigió en función del consumo para esa categoría en esa subzona tarifaria de esa provincia durante los últimos cinco años, para que esté lo más cercano al consumo normal y habitual. A ese promedio lo estacionalizamos, adecuándolo al consumo de cada vez, y dijimos 'a ese promedio te subsidio el 70%', mientras que el 30% restante va a un precio pleno en tres etapas, septiembre, noviembre y enero".