Tarifa de agua: AySA propuso aumentos de hasta 22,6%

Las tarifas de agua podrían volver a subir más de 20% para una parte de los usuarios de AySA. La empresa presentó una propuesta para modificar los coeficientes zonales y el esquema tarifario, que contempla aumentos y reducciones según cada usuario. La iniciativa será analizada en una audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para el 26 de octubre.

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¿Cuánto podría aumentar la tarifa de agua?

La propuesta de AySA contempla un impacto diferente según el tipo de usuario y la zona en la que se encuentre cada inmueble. Para los usuarios residenciales, la empresa estima que el 60% tendría aumentos en sus facturas, con una suba promedio del 22,6%.

Al mismo tiempo, otro 20% de los usuarios residenciales tendría una reducción promedio del 14,7%, mientras que el 20% restante mantendría su factura sin modificaciones. Si se considera al conjunto de los usuarios residenciales de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, AySA calcula que el impacto promedio ponderado sería de 11,4%.

De acuerdo con la estimación realizada a valores tarifarios de septiembre, la factura residencial promedio pasaría de $ 27.156 a $ 30.250 mensuales, antes de impuestos. El porcentaje final que impactaría en cada factura dependerá de la zona y de las características del inmueble. Por eso, el aumento promedio no implica que todos los hogares vayan a pagar un 11,4% más.

Qué propone AySA para los aumentos

Uno de los principales cambios planteados por la empresa consiste en modificar el sistema de coeficientes zonales utilizado para determinar las tarifas. Actualmente existen 11 coeficientes zonales, con valores que van de 1,10 a 3,50. AySA propone reducirlos a cinco niveles, con valores que irían de 0,75 a 2,75.

La propuesta también incluye modificaciones en el precio del metro cúbico correspondiente al servicio de desagües cloacales en el denominado Radio Antiguo de la Ciudad de Buenos Aires, además de pautas diferenciadas para asentamientos informales y urbanizaciones cerradas. La Resolución 41/2026 del ERAS establece que estos cambios tendrán incidencia sobre la estructura tarifaria y, por lo tanto, sobre las tarifas que pagan los usuarios.

Habrá un tope para la suba mensual

Para evitar que los usuarios alcanzados reciban de manera inmediata todo el impacto de la modificación, AySA propuso una implementación progresiva. El esquema establece un tope del 5% acumulativo para los aumentos mensuales vinculados con los cargos alcanzados por los nuevos coeficientes zonales. Ese mecanismo se aplicaría hasta que las facturas alcancen el valor correspondiente al nuevo esquema.

La propuesta también contempla cambios para los usuarios que actualmente reciben el descuento adicional del 15% correspondiente a las zonas bajas. Si dejan de pertenecer a ese segmento como consecuencia de la nueva clasificación, el beneficio se eliminaría de manera gradual.

La quita se realizaría en tres etapas mensuales, con reducciones del beneficio del 10%, 5% y finalmente 0%. El ERAS ya aplica un descuento del 15% sobre el coeficiente de modificación K para determinados usuarios residenciales y terrenos baldíos ubicados en los zonales bajos.

Qué pasaría con comercios, industrias y terrenos baldíos

El impacto no sería igual para los usuarios comerciales, industriales e institucionales. Para ese segmento, AySA proyecta una reducción promedio global del 2,2% en la factura media. Según la propuesta, pasaría de $137.807 a $134.812.

Sin embargo, también habría diferencias entre usuarios. El 63% mantendría su factura sin cambios, el 22% tendría reducciones de un promedio de 24,6% y el 15% restante afrontaría aumentos promedio del 26,5%.

En el caso de los terrenos baldíos, la empresa calcula una suba promedio del 7,6%, con una factura media que pasaría de $17.822 a $19.172. Para este grupo, el 58% no tendría modificaciones, mientras que el 37% registraría aumentos y el 5% restante tendría reducciones.

Cuándo se discutirá el nuevo esquema tarifario

El próximo paso será la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para el 26 de octubre de 2026 a las 10. La audiencia será virtual y podrá seguirse mediante una plataforma digital y por streaming. El organismo aclaró que la convocatoria busca recibir opiniones, observaciones y consideraciones de los usuarios y demás interesados.

La participación ciudadana no es vinculante, aunque las opiniones deberán ser consideradas por el ERAS al momento de fundamentar la resolución final. La propia resolución señala que la convocatoria no implica un prejuzgamiento sobre la decisión que finalmente se adopte.

AySA prevé recaudar $140.057 millones adicionales

De acuerdo con las estimaciones de la empresa, el conjunto de las modificaciones propuestas generaría un incremento global de ingresos del 7,3%, equivalente a unos $140.057 millones calculados a tarifas de septiembre.

AySA plantea destinar la totalidad de ese excedente al Programa de Tarifa Social. Según la empresa, esto permitiría ampliar la cantidad de beneficiarios y garantizar cobertura en barrios populares.

De esta manera, el debate sobre las tarifas de agua no se limitará al porcentaje de aumento de las facturas. La audiencia pública deberá analizar también cómo se redistribuyen los costos entre los distintos tipos de usuarios y cómo quedará conformado el nuevo esquema tarifario.

Por ahora, los aumentos son parte de una propuesta y no una modificación tarifaria definitiva. La decisión quedará sujeta al procedimiento regulatorio que continuará después de la audiencia pública.