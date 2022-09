El gobierno busca destrabar un largo conflicto con tres multinacionales

En un conflicto que lleva largos meses, el Ministerio de Trabajo convocó al sindicato que agrupa a los trabajadores del neumático (SUTNA) a una audiencia paritaria prevista para este martes. Los operarios atraviesan una lucha contra las empresas patronales para obtener mejoras salariales mientras denuncian un clima de hostilidad. En paralelo, las compañías se muestran preocupadas por los paros y la consecuente caída de la producción.

El sindicato rechazó la última oferta que habían hecho las empresas: un aumento del 66% y el pago de un bono anual, con límites y sujeto a condiciones como presentismo, para quienes trabajen en fines de semana. Sin embargo, para el gremio, la cifra no compensa la inflación acumulada en el período de la paritaria vigente y pide por el reconocimiento al 200% de las horas trabajadas en sábado y domingo. Fate, Bridgestone y Pirelli abastecen al 90% de los modelos que se fabrican en el país, entre ellos, los de mayor volumen de producción, ventas internas y exportaciones.

Parte de la comitiva del gremio advirtieron a este medio que de haber una respuesta positiva se profundizarán las medidas de fuerza. El viernes hubo un nuevo paro en las tres fábricas de neumáticos, en el marco de un conflicto lleva más de 130 días e involucra a 5.000 operarios.

Las tres fábricas de neumáticos despachan cerca de 500.000 neumáticos por mes, pero desde el inicio del conflicto gremial se estima que se dejaron de producir hasta 1,4 millones de unidades. Ante semejante pérdida, tuvieron que parar varias terminales automotrices por falta de cubiertas para sacar los autos de la línea de producción. Por estos motivos, Fate, Bridgestone y Pirellial no cumplen con los plazos y deben pagar punitorios a sus clientes de mayor importancia.

Entre los paros y caída de producción, la japonesa Bridgestone pagará la segunda cuota del bono de participación en sus ganancias que tiene comprometido con sus empleados. Los trabajadores de la terminal Llavallol cobrarán $ 625.000, que se sumarán a los $ 365.000 que recibieron en febrero.

Empresas en la mira

En un demoledor comunicado, el Sutna también arremetió contra la actitud de la patronal y advirtió por prácticas especulativas en un momento de escasez de dólares: "Corresponde señalar sobre cada empresa: que el mayor representante de FATE salió públicamente a pedir dólares para compra de insumos, y el Gobierno actuó con rapidez ante este reclamo patronal, supuestamente para que por medio de la producción de neumáticos se abastezca al país y se ingresaran dólares a través de la exportación. Sin embargo, lo que ocurrió fue un gran ingreso de materia prima traída del exterior que queda acopiada en los depósitos de las tres fábricas sin ser utilizada, mientras el dólar sube (se remarca que esta materia prima fue comprada a dólar oficial)". La referencia hace alusión a un cortocircuito entre FATE y el Banco Central a fines del año pasado.

Allá por octubre de 2021, el Banco Central se puso en contacto con ejecutivos de la empresa FATE a raíz de la trascendencia pública de una carta adjudicada a la compañía. En la misma, se había alertó sobre posibles inconvenientes en su línea de producción por falta de insumos importados. Pero no fue el único llamado de atención por la actitud asumida por las compañías líderes en este mercado.

En mayo, la Secretaría de Comercio Interior intimó a las empresas para que transparenten información sobre costos de producción y comercialización, alertada por los sobreprecios que evidencia este rubro. Las firmas alcanzadas fueron Guerrini, Bridgestone, Corral, FATE, Fortalein S.A., Neumasur, Larocca y Pirelli; a las cuales se les pidió remitir los datos sobre su estructura de costos y comercialización.

La dependencia oficial, que en ese momento era conducida por Roberto Feletti, pidió información correspondiente a los últimos doce meses sobre la producción según el tipo de neumático, el precio de venta de salida de fábrica, el precio de venta a distribuidores y el precio de venta sugerido al público. También solicitaron datos sobre la evolución de los principales costos de producción y comercialización, en el mismo período de tiempo.

“Se ve una aceleración de precios en los productos finales que no tiene correlación con los costos ni con márgenes de rentabilidad razonables. No vamos a convalidar que se genere una dispersión de precios total, que no se sepa cuál es la correlación con los costos. Por eso, queremos saber qué provoca las dispersiones y qué provoca la permanente presión del precio de los neumáticos al alza”, había afirmado Feletti.