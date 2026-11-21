Los senadores de La Libertad Avanza firmaron el dictamen del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), otro de los engranes del plexo normativo para el saqueo y la subordinación a los imperativos de la Doctrina Donroe. El dictamen se consiguió con algunas modificaciones en relación al proyecto votado en diputados. Una de ellas fue la incorporación de un programa de proveedores locales del 20% pero “sujeto a condiciones de mercado”.

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El texto se aprobó durante el plenario de las comisiones de Presupuesto, Economía Nacional y Legislación realizado el viernes 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Paradojas de la Historia. El proyecto consolida la entrega de jurisdicción a los tribunales extranjeros y establece un marco de sujeción por 30 años en el que no podrán modificarse ninguna ley tributaria, cambiaria, económica ni ambiental que perjudique la rentabilidad de los proyectos presentados.

El Súper RIGI fue pensando para nuevas industrias. ¿Cuáles? No queda claro. “Se entenderá por nuevas actividades económicas a todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”, puede leerse en el artículo 4 del dictamen.

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En el horizonte aparecen los desarrollos de inteligencia artificial, los centros de datos de escala, y la fabricación de los pequeños reactores nucleares para lo cual la administración Milei, previamente, desarmó el proyecto CAREM que llevaba adelante la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

El proyecto impulsado por el oficialismo está en línea con la PAX Silica de Trump y Jacob Helberg, subsecretario de Asuntos Económicos del Departamento de Estado y ex asesor de Alex Karp, el socio de Peter Thiel. Esta subordinación a los Estados Unidos no solo incluye a los minerales críticos sino también la provisión de fuentes de energía para alimentar a los datas centers vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial. El desarme del programa nuclear soberano de la Argentina, la privatización de los yacimientos de uranio, el avasallamiento territorial, los regímenes fiscales expoliatorios son engranajes del mismo rompecabezas.

El dictamen fue firmado por Agustín Monteverde (LLA-CABA), Enrique Goerling Lara (JxC- Misiones), Nadia Márquez (LLA-Neuquén), Silvana Schneider (LLA-Chaco), Bartolomé Abdala (LLA-San Luis), Gonzalo Guzmán Coraita (LLA-Salta), Ezequiel Atauche (Partido Renovador Federal-Jujuy), Ivanna Arrascaeta (LLA-Jujuy), Patricia Bullrich (LLA-CABA), Bruno Olivera Lucero (LLA-San Juan), Carmen Álvarez Rivero (JxC-Córdoba), María Orozco (LLA-Salta), Flavio Fama (JxC-Catamarca), Guillermo Andrada (Frente de Todos-Catamarca), Maximiliano Abad (JxC-Buenos Aires), Carlos Espínola (Frente de Todos-Corrientes), María Huala (JxC-La Pampa) y Sandra Mendoza (Frente de Todos-Tucumán).

En disidencia parcial firmaron Mariana Juri (Frente Cambia Mendoza), Daniel Kroneberger (JxC-La Pampa) y Eduardo Galaretto (JxC-Santa Fe).

Todo apunta que el proyecto será tratado durante la extensión de las sesiones ordinarias a partir de diciembre o en el temario de sesiones extraordinarias que deberá fijar el Poder Ejecutivo.

Una Súper estructura jurídica para una economía de enclave y subordinada

El proyecto del Súper RIGI consolida la estructura jurídica de una Argentina como economía de enclave donde no se contemplan procesos de transferencia de tecnología vinculados a las industrias que pretenden beneficiarse. La Argentina es delineada como un recipiente para albergar proyectos de infraestructura – como los data center – o los desarrollos de IA desenganchados de cualquier contexto productivo, cultural, social; una zona económica de excepción para que puedan avanzar sobre el territorio nacional.

En el RIGI la alícuota de Ganancias se fijó en un máximo del 25%; en el Súper RIGI baja al 15%. En este punto no se cuentan las maniobras de manipulación de los precios de transferencias que suelen hacerse entre sociedades vinculadas, mecanismo que funciona en los hechos como un atajo para la evasión fiscal.

Las exenciones a exportaciones en el RIGI comenzaban a aplicarse a partir del año tres; en el Súper RIGI son cero desde el día uno; mientras que los derechos de importación, que en el RIGI solo cubrían bienes de capital y partes, en el Súper RIGI los elimina para todos los bienes vinculados al proyecto, incluyendo insumos. Las contribuciones patronales quedan reducidas al 10%, un beneficio que no se había incluido dentro del RIGI.

El nuevo dictamen del Senado incluyó un par de modificaciones en relación al proyecto votado en Diputados. En su artículo 17 se incluyeron dos cambios. Por un lado, la inclusión de un Plan de desarrollo de proveedores locales que “deberá contener un compromiso de contratación de proveedores nacionales respecto de bienes y/o servicios transables, para el desarrollo del proyecto, equivalente como mínimo al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.

El segundo cambio es que los Vehículos de Proyecto Únicos (VPU) deberán incluir una declaración jurada “sustentada en un estudio técnico que demuestre que el proyecto no comprometerá la sustentabilidad de los recursos naturales; ni la capacidad, acceso o uso a la infraestructura económica disponible en transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento y de las redes de servicios”.

Bien utilizada, podría ser una interesante cláusula de contralor. Pero la disposición choca con otra de las garantías establecidas en el dictamen, específicamente la que establece “el derecho a la operación continuada del proyecto sin interrupciones, salvo que medie orden judicial y el VPU haya tenido la oportunidad de ejercer previamente su derecho de defensa, reconociendo que la viabilidad y operación continuada del proyecto durante toda su vida útil es de carácter esencial”.

Bajo la lógica de esta garantía, las empresas que ingresen al Súper RIGI tendrán preferencia para la utilización de la energía, el agua, el suelo salvo que un integrante del Poder Judicial, totalmente cooptado por el poder económico, diga lo contrario.

“¿Qué ocurre si mantener la operación continuada del proyecto requiere interrumpir o restringir el suministro energético al resto de la población? El Ejecutivo sostuvo que ningún proyecto del Súper RIGI llegará sin generar su propia energía. Pero esa exigencia no está en el texto de la ley. Lo que sí está en el texto es la garantía de operación continuada, con fuerza de derecho adquirido asimilable al de propiedad”, denunciaron un conjunto de organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), Asociación Civil Salud Socioambiental (ACSSA), Asociación Gremial de Computación (AGC), Asuntos del Sur, ATTAC Argentina, Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas – CECIM La Plata y decenas más.

Súper RIGI, PAX Sílica y Búnkers

El Super RIGI está en línea con la arquitectura de la PAX Silica que vincula los intereses de las corporaciones de Silicon Valley con el Pentágono. Data Centers de IA, reactores nucleares modulares y la explotación de los yacimientos de uranio bajo la lógica guerrerista de los Estados Unidos.

La empresa estadounidense NANO Nuclear Energy está construyendo un reactor modular llamado Kronos para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Como parte de este proyecto, la sociedad cerró tres Memorándum de Entendimiento: uno con UrAmerica para la extracción de uranio en Argentina; otro con la estatal Dioxitek para la exportación de hexafluoruro de uranio, un compuesto que se utiliza como materia prima en el proceso de enriquecimiento de este mineral; y el tercero con IMPSA para la fabricación de algunos componentes del reactor Kronos.

El 10 de septiembre de 2025, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) inició un expediente con el número 100609145 bajo el rótulo: Informe Nuclear Reservado. Esto ocurrió un día después de que NANO Nuclear Energy firmara el contrato con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para el desarrollo del reactor Kronos. Un mes después, el 10 de octubre de 2025, Milei anunció el lanzamiento de Stargate Argentina, el supuesto montaje de un centro de datos para la Inteligencia Artificial bajo propiedad de Open AI (Sam Altman) y Sur Energy que podría ser alimentado con la energía provista por Genneia.

El anuncio pudo haber sido una bomba de humo para inflar un negocio financiero a partir de la emisión de obligaciones negociables. En un prospecto de deuda corporativa presentado por Genneia ante la SEC en noviembre del año pasado, la empresa sostuvo que había firmado un Memorándum de Entendimiento con Open AI y Sur Energy con el objetivo de “posicionar a la Argentina como un centro regional para la inteligencia artificial y la infraestructura de computación de alto rendimiento” ¿O estarán aguardando la sanción del Súper RIGI para avanzar?

El Gobierno de Mendoza firmó otro Memorándum de Entendimiento con el proyecto Andén, que se vende como el establecimiento de una Zona Económica Digital. Milagros Santamaría, directora ejecutiva de Andén, explicó que la iniciativa “integra distintas disciplinas y experiencias internacionales, con una agenda que contempla tanto infraestructura física como transformación digital y propuestas de articulación institucional”.

Para el abogado Pablo Serdán, Anden se vincula al universo de la red Próspera, la iniciativa fallida de Peter Thiel en Honduras. En su página web institucional, el proyecto mendocino presenta como sponsors a Open AI, Nvidia, Anthropic, Microsoft, todo el complejo Silicon Valley. Mendoza también fue el territorio elegido por Martín Varsavsky para construir un búnker sobre 32.000 hectáreas bajo el proyecto denominado Wamani.