El sector nuclear sólo operará con una de las tres centrales de generación hasta diciembre

El sector nuclear argentino operará sólo con una de las tres centrales nucleares que tiene el país hasta fines de noviembre o principios de diciembre. La Central Nuclear Embalse, ubicada en la provincia de Córdoba, dejó de inyectar energía a la red en octubre y se sumó, de este modo, a la salida de operación de Atucha I, que hace dos años está paralizada porque entró en proceso de extensión de vida útil.

{{{htmlAmp}}}

La central atómica cordobesa entró en una parada programada de inspección y mantenimiento el 2 de octubre. Fuentes del sector afirmaron a El Destape que la energía que Embalse y Atucha I (alrededor de 1.000 MW) no inyectan al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) se reemplazará principalmente por mayor generación con gas de las usinas termoeléctricas.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Entre las principales intervenciones se destacan las inspecciones de los generadores de vapor, el mantenimiento de las bombas del sistema primario y el reacondicionamiento de grandes componentes, como la turbina, el alternador y el condensador”, señaló en un comunicado Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), operadora de las plantas.

La intención de las autoridades de NASA es que Embalse vuelva a operar antes del aumento de la demanda de energía que se espera para diciembre, cuando aumente la temperatura en todo el país.

La única central nuclear en la Argentina que está generando energía es Atucha II, ubicada en el histórico complejo de la localidad de Zárate. La central, que puso en marcha el reactor en 2014, tiene una potencia de 745 MW (megavatios).

La empresa NASA es la responsable de la operación de Atucha I (362 MW), la primera central nuclear de América Latina, Atucha II y Embalse (656 MW). El gobierno de Javier Milei pretende privatizar un 44% de NASA, dejar un 5% a los trabajadores y que el Estado retenga sólo un 51% de la empresa estratégica.

La entrada de capitales privados, un hecho inédito en la historia nuclear de la Argentina que comenzó a finales de la década de 1940, podría concretarse en 2027, aunque la oposición y distintos sectores sociales y sindicales se oponen a la medida oficial.

La cuarta central no se construirá

El directorio de NASA acaba de decidir suspender la construcción de la cuarta central nuclear, un proyecto que estaba previsto -desde hace años- que se financie con aportes de China. En el sector se al proyecto como Atucha III, porque iba a instalarse en el complejo de Zárate.

El directorio de Nucleoeléctrica resolvió cederle el terreno donde iba a instalarse la cuarta central de potencia que iba a tener el país a Meitner Energy, empresa privada controlada por el empresario el estadounidense-iraní Hamid Ansari. Meitner planea invertir más de US$ 1.000 millones para desarrollar en el complejo de Atucha el proyecto ACR-300, un reactor modular pequeño (SMR, por su sigla en inglés).

La decisión no es inocente, ya que en paralelo el Gobierno Nacional paralizó el desarrollo del proyecto Carem (Central Argentina de Elementos Modulares) es el primer reactor SMR que hace años desarrolla íntegramente la Argentina por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).}

Según explicaron fuentes del sector nuclear a El Destape, la decisión del directorio de NASA de suspender el proyecto para construir Atucha III puede ser revertida a futuro por el mismo directorio ya que la decisión de fondo para que la Argentina avance con la construcción de la cuarta central nuclear no depende de las autoridades de Nucleoeléctrica.