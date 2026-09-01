Scott Bessent respaldó la gestión de Milei y luego se reunió a solas con Caputo

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, respaldó la gestión de Javier Milei en la antesala de la reunión que tuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo. El funcionario de la administración de Donald Trump aseguró que, bajo el mandato actual, la Argentina “está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”, en el marco de la cumbre de Finanzas del G20.

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A pesar del deterioro de las condiciones sociales, Bessent destacó el impacto de las medidas implementadas por el gobierno argentino y señaló que, a pesar de las dudas iniciales sobre su viabilidad, los resultados ya son visibles, al remarcar que “dijeron que no podía hacerlas y ahora vemos que la inflación ha bajado y las circunstancias económicas también”.

Al mismo tiempo, señaló que “si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes, que antes se inclinaban por la izquierda, le dieron su apoyo” y destacó que “estamos viendo cambios en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, y creo que veremos muchos más casos similares”.

El respaldo del secretario estadounidense se da en la previa del encuentro que tuvo con Caputo este martes en las oficinas de Bessent en el hotel The Omni Grove Park Inn, del que también participaron el secretario de Política Económica, José Luis Daza, junto al presidente y vicepresidente del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning, respectivamente.

Las declaraciones de Bessent coinciden con las de Caputo en las sesiones generales del foro, donde defendió el programa de ajuste del Gobierno, remarcando que la inversión privada y la menor intervención estatal deben ser los motores exclusivos del crecimiento.

Más allá del plano regional, la agenda de Bessent en el G20 estuvo marcada por la política exterior de Washington, con foco en el conflicto con Irán y sus repercusiones en el mercado energético global.

El funcionario que comanda la estrategia de ahogo económico contra Teherán, advirtió sobre la aplicación inminente de nuevas medidas punitivas al afirmar que “tenemos tolerancia cero” y asegurar que van a "asfixiar económicamente a este régimen”, anticipando una nueva sanción bancaria para esta semana y otra similar para la siguiente.

Asimismo, el secretario del Tesoro destacó sorprendentemente que existen puntos de convergencia con Pekín sobre este asunto: “Tenemos más en común con los chinos respecto a Irán de lo que discrepamos”.