El salto en las tasas de interés sacude a la economía y complica el bolsillo de familias y empresas

La reciente escalada en las tasas de rendimiento generó tensiones en la plaza financiera. Al inicio de la semana, los retornos a corto plazo arañaron el 38% para luego estabilizarse en torno al 29%, mientras indicadores como la TAMAR alcanzaron picos no vistos en meses. Frente a este escenario de liquidez acotada, la autoridad monetaria debió intervenir mediante la oferta de pases activos para morigerar la tendencia alcista.

En el mercado secundario, las Lecaps operan por encima del 2,2% mensual, superando el 2,1% que rinden los plazos fijos tradicionales. Esta dinámica evidencia una clara prioridad del esquema económico: contener la presión sobre la cotización del dólar a costa de un dinero más caro. La estrategia le resta margen a la economía real, ya que el encarecimiento del crédito paraliza las operaciones comerciales en un contexto que no registraba excesos de demanda, agregando incertidumbre de cara a la próxima licitación del Tesoro.

Impacto en pymes y consumo familiar

Parálisis crediticia: El alza de las tasas detuvo el otorgamiento de préstamos a empresas, complicando el financiamiento operativo de las pequeñas y medianas firmas.

Sobrendeudamiento de los hogares: La combinación de mayor costo financiero y menor liquidez incrementó los niveles de morosidad entre los consumidores.

El riesgo del crédito digital: La facilidad para tomar préstamos inmediatos desde aplicaciones móviles llevó a muchos usuarios a financiar gastos cotidianos o saldar compromisos previos, convirtiendo el crédito en un salvavidas insostenible a largo plazo.

Una política de tasas excesivamente altas es incompatible con una recuperación sostenida de la economía. El actual contexto y según han informado diferentes analistas y encuestadoras, las tasas de interés y la toma de deuda han puesto en una morosidad elevada a un gran grupo de personas.

Desde la consultora Criteria analizaron esta situación, al señalar que "la expansión de las billeteras digitales hizo que acceder a un préstamo sea cada vez más sencillo".

"Millones de personas que antes tenían un acceso limitado al sistema financiero hoy pueden obtener financiamiento en pocos minutos desde el celular. El problema aparece cuando la facilidad de acceso se combina con una escasa comprensión del costo financiero. El crédito no es necesariamente malo y puede ser una herramienta útil para atravesar una necesidad puntual, financiar una compra o incluso ordenar pasivos. El problema surge cuando se utiliza para financiar gastos recurrentes o para cancelar otra deuda. En ese caso, la deuda deja de ser una herramienta financiera y comienza a convertirse en una forma de financiar un nivel de consumo que los ingresos corrientes no permiten sostener", explicaron.

Con información de NA